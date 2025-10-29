'Сделать по-тихому': сдаст ли Си Путина, а Трамп – Тайвань? Чего ожидать от 'встречи года' в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп проводит свое азиатское турне под девизом: Америка возвращается в Азию. Пять дней, четыре столицы, десятки рукопожатий – и один ключевой момент: встреча с Си Цзиньпином на полях саммита APEC в Южной Корее. Для обоих лидеров это не просто дипломатический эпизод, а ритуал демонстрации силы. Трамп стремится показать, что он способен превратить громкую риторику в реальные договоренности, то есть "заключить сделку век спустя", а Си – что Китай не позволит экономического диктата со стороны Запада и может удержать баланс между Москвой и Западом.

Ожидается, что переговоры охватят три главные темы: торговую конкуренцию, безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и глобальную войну за технологии. Для Трампа, который активно продвигает концепцию "экономического национализма", ключевым пунктом станет вопрос китайских инвестиций в США и ограничения доступа Китая к американским технологиям двойного назначения. В центре внимания также – Северная Корея, которая снова активизировала свои ракетные испытания. Белый дом настаивает, что Китай должен использовать свое влияние на Пхеньян, чтобы склонить его к сдержанности.

Что касается войны в Украине, то этот блок не будет главным во время встречи. Ожидается, что Трамп попытается убедить Си в необходимости "сдержать" Москву и по крайней мере ограничить технологическую поддержку Кремля. Китайская сторона, в свою очередь, будет пытаться балансировать: с одной стороны, сохранить стратегическое партнерство с Россией, а с другой – избежать риска новых американских санкций.

Для Украины результат этих переговоров может стать косвенным, но судьбоносным. Если Си, пусть даже частично, согласится на американские аргументы, то Москва почувствует нехватку ресурсов и технологий значительно быстрее, чем прогнозируют в Кремле. Если же Китай останется в стороне или же, наоборот, углубит сотрудничество с Россией – это станет сигналом, что в новой геополитической конфигурации Вашингтон и Пекин обмениваются уступками за счет третьих стран.

О чем будут говорить лидеры самых могущественных стран мира – Трамп и Си – и чего можно ожидать от их встречи – в материале OBOZ.UA

Торговля и старая болезнь Трампа – "дефицит"

Главная тема, которая осталась в центре американо-китайских отношений еще с 2018 года, когда началась торговая война. Ожидается обсуждение тарифов, цепочек поставок, роли доллара и юаня, а также новой конкуренции в микроэлектронике.

"Америка не может быть банком для китайской промышленности" – эти слова Трамп повторяет уже который год. Его месседж прост: Китай виноват во всех экономических болях Америки – от фабрик Детройта до фермеров Огайо.

Трамп хочет нового торгового соглашения, с сокращением дефицита торговли, где США получат больший доступ к китайскому рынку, а Китай – меньше привилегий на американском. Си Цзиньпин, в свою очередь, пытается показать стабильность и "невмешательство" в рынок, особенно перед внутренней аудиторией, которая сталкивается с замедлением экономики.

Вероятный акцент Трампа: "Америка больше не будет финансировать китайскую промышленность из-за дефицита нашего экспорта". Ожидаемый ответ Си: "Китай не позволит экономического диктата, мы за стабильность мирового рынка".

Микрочипы, технологии и редкоземельные металлы

Тема высоких технологий – это уже не просто бизнес, а вопрос национальной безопасности для обеих сторон. Трамп хочет показать избирателям, что он "сдерживает Китай без войны". Си хочет доказать, что США не могут изолировать Пекин технологически. США ужесточают ограничения на экспорт полупроводников в Китай и технологий искусственного интеллекта, чтобы остановить развитие китайского военно-технологического сектора. Американские санкции против китайских полупроводников, компаний Huawei и SMIC – это новая форма холодной войны.

Китай, в свою очередь, отвечает контрсанкциями на американские компании и наращивает собственное производство чипов (Huawei, SMIC). Во время встречи может быть поднят вопрос частичного снятия ограничений на компоненты для гражданских технологий, если Китай согласится на определенные "прозрачные условия".

Еще одна болевая экономическая точка – США хотят уменьшить зависимость от китайских поставок редкоземельных металлов, ключевых для батарей, электромобилей и военной техники. Трамп хочет "выбить" себе квоту на гарантированный импорт – и, возможно, договориться о "технологическом обмене". Си же понимает: если не имеешь союзников, держи в руках ресурсы. И поэтому эта тема станет одним из самых закрытых пунктов разговора.

Возможный компромисс – создание "квотированной торговли", где США будут иметь гарантированный минимальный доступ к китайским металлам в обмен на технологические лицензии. Но это не дружба – это контролируемый обмен "кислородом".

Тайвань: война или разрядка

Это потенциально самый острый пункт переговоров. Для Трампа Тайвань – рычаг, для Си – "красная линия". Пекин настаивает, что "любое вмешательство во внутренние дела Китая является красной линией". Параллельно Китай продолжает демонстрировать военную силу вокруг Тайваня. США под руководством Трампа поддерживают формально политику "одного Китая", но неофициально наращивают контакты с Тайбэем и оборонное сотрудничество.

Ожидается, что Трамп может попытаться "обменять" снижение напряжения вокруг Тайваня на торговые уступки или наоборот, использовать Тайвань как рычаг в переговорах. Но, учитывая важность для КНР этого вопроса, Си может воспринять это как шантаж и дать более жесткий публичный ответ, что приведет к обострению после саммита.

Северная Корея и ядерный вопрос

Трамп во время турне уже заявил, что "открыт ко встрече с Ким Чен Ыном", если Пхеньян будет готов к диалогу. Китай – ключевой посредник между США и Северной Кореей. Трамп стремится показать новую "миротворческую роль США в Азии", а Си – сохранить влияние на Пхеньян как главный региональный арбитр. Может быть неофициальная договоренность о "замораживании" ядерных испытаний в КНДР в обмен на снижение санкционного давления.

Война России против Украины и позиция Китая

Формально эта тема не стоит на повестке дня саммита APEC, но в закулисных переговорах она станет испытанием для обоих лидеров. Для Трампа – на последовательность его "нового реализма", а для Си – на способность балансировать между стратегическим партнером Россией и экономической зависимостью от Запада.

С американской стороны ожидается, что Трамп, несмотря на всю изменчивость своей риторики, попытается использовать встречу как инструмент давления на Пекин. Его команда стремится проверить, готов ли Китай хотя бы частично дистанцироваться от Кремля, например, сократить поставки микроэлектроники, без которой российский ВПК не выживет, или уменьшить теневой финансовый поток через китайские банки. В Вашингтоне понимают, что требовать от Си открытого осуждения Путина бессмысленно, поэтому ставка делается на прагматичную сделку: мол, Китай не помогает России напрямую, а взамен получает определенные экономические послабления в отношениях с США.

Для самого Си Цзиньпина тема Украины – мина замедленного действия. Она затрагивает сразу несколько ключевых "нервов" китайской политики: стратегическое партнерство с Россией, антагонизм к Западу, страх перед прецедентом "изменения границ силой" и нежелание оказаться в изоляции. Пекин пытается поддерживать образ "миротворца", но он все больше выглядит декоративно, особенно на фоне растущих объемов российско-китайской торговли и военно-технологического сотрудничества.

Трамп может предложить Си новую формулу воздействия на Москву: не давить публично, а сделать это "по-тихому" – через контроль цепочек поставок и технологические ограничения. В ответ Китай, вероятно, потребует гарантий, что США не пойдут по пути полной экономической конфронтации. Пекин особенно боится санкций против китайских банков и технологических корпораций, таких как Huawei или SMIC, которые уже работают на грани между коммерцией и оборонной промышленностью.

И все же, хотя Трамп вроде и видит в Китае потенциального посредника, который мог бы "подтолкнуть Путина к соглашению", Си видит в этом лишь ловушку: участие в западном сценарии, который подрывает его очень выгодную дружбу с Москвой и "нейтральность". Поэтому максимум, чего можно ожидать, – обмена риторическими формулами: "Мы все хотим мира, но путь к нему должен учитывать интересы всех сторон".

Китай использует войну в Украине как тест на границы влияния США и шанс переформатировать мировой порядок

И Китай, и США входят в переговоры не только как конкуренты, а как системные архитекторы новой экономической реальности. За фасадом дипломатических улыбок стоит серьезная борьба за новый глобальный баланс. На фоне войны в Украине, напряженности вокруг Тайваня и энергетической турбулентности каждая из сторон ищет рычаги влияния.

Главная интрига не в политической риторике, а в "торговых и экономических козырях", с которыми Трамп и Си придут на встречу. Их переговоры станут не только политическим жестом, а фактическим определением архитектуры будущего мира. США стремятся сохранить контроль над технологическими и экономическими цепочками, а Китай – стать сорежиссером нового глобального порядка. Украина, Тайвань и вопрос ресурсов – это три точки, на которых будет решаться эта большая игра, – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал директор Центра прикладных исследований "Пента" Александр Леонов.

"Дональд Трамп стремится приехать к Си Цзиньпину с максимально сильными картами. И он хорошо понимает, что жесткие торговые санкции против Китая, согласованные с Европой, могут стать его главным аргументом. Условно говоря, он пытается показать себя как человека, способного решить экономические конфликты между Пекином и Западом, если не путем уступок, то через давление", – отмечает Леонов.

Санкции против российских энергетических компаний – "Лукойла" и "Роснефти" – имеют двойной эффект. Они ослабляют Москву, но одновременно создают для Вашингтона рычаг давления на Китай, который является главным покупателем российской нефти. По словам Леонова, это сознательно выстроенная линия переговорной позиции США. Он напоминает, что Китай сейчас чрезвычайно зависим от импорта энергоносителей и именно поэтому американская администрация пытается перекрыть его стратегические маршруты влияния.

"Что касается редкоземельных металлов, вопрос, который является сверхважным для Штатов, то Китай видит, что мир ищет альтернативы – от Австралии до Германии, где уже открыли крупные месторождения редкоземельных металлов. Если США дадут себе время, эта зависимость Запада от китайских ресурсов просто исчезнет. И тогда Пекин потеряет главный инструмент давления", – объясняет эксперт.

В этом контексте Трамп может попытаться перезапустить идею так называемого антикитайского шелкового пути – экономического коридора, который соединит Индию, Саудовскую Аравию, Израиль и Европу. Это не только геоэкономический проект, но и попытка уменьшить напряжение на Ближнем Востоке, создав новый маршрут поставок товаров и технологий.

"Трамп, вероятно, представит этот проект как свой собственный, хотя начинал его Байден. Но для Китая это потенциальная ловушка: если США выведут производства из Китая в Индию, а Индия получит прямой торговый путь в Европу, Пекин потеряет и часть промышленного потенциала, и стратегические рынки", – добавляет Леонов.

Тайваньская тема остается "лакмусовой бумажкой" китайско-американских отношений. По словам Леонова, Трамп неоднократно демонстрировал готовность "поиграть" с этой темой как с рычагом переговоров, но в то же время США уже существенно уменьшили технологическую зависимость от острова.

"Тайваньские компании частично перенесли производство чипов в США. Для Вашингтона это уменьшает острую необходимость гарантировать Тайваню абсолютную безопасность, но не отменяет стратегического значения острова. Ведь Тайвань – это, по сути, барьер для китайской экспансии в Тихом океане", – отмечает Леонов. Он добавляет, что в Вашингтоне скептически оценивают способность Пекина осуществить полномасштабное вторжение: логистика сложная, расстояние от материка до острова создает огромные риски.

"Тайваньцы внимательно анализируют, как Украина без флота выбила россиян из Черного моря. Этот опыт прямо влияет на их оборонную стратегию. Китай прекрасно понимает, что любая военная операция против острова будет катастрофой и не только военной, но и экономической", – отмечает эксперт.

Ключевой момент для Пекина не только конфликт России и Украины, а возможность перезапустить систему глобальной безопасности. Китай, по словам Леонова, не скрывает стремления стать соучредителем нового мирового порядка, в котором США больше не будут единственным центром силы.

"Для Китая война в Украине – это не только вызов, но и инструмент. Она позволяет ему выступать как "миротворцу", который продвигает новую конференцию по безопасности с участием не только Украины, России и США, но и Европейского Союза и самого Китая. Пекин хочет, чтобы мир признал: после Второй мировой баланс сил разрушен, и настало время нового Ялтинского порядка, но уже под китайским руководством", – подчеркивает Леонов.

Но война России против Украины больше создает Китаю проблем, чем выгод. Блокирование белорусского транзита, риски санкций против китайских компаний, поставляющих компоненты для российских ракет и дронов, заставляют Пекин действовать осторожно. Китайские государственные компании, по данным аналитиков, временно приостановили часть контрактов с Россией после введения новых санкций против "Роснефти" и "Лукойла". Это не политическая демонстрация, а прагматичный шаг: Китай не хочет потерять доступ к западным рынкам, а значит, готов ограничивать поддержку Москвы, если это станет угрозой для его экономики.

Леонов предостерегает, что во время американо-китайских переговоров украинский вопрос может стать элементом торга, и не всегда в пользу Киева. Именно поэтому, по его мнению, к любым договоренностям должны быть привлечены представители Европейского Союза, чтобы избежать ситуации, когда Вашингтон и Пекин договорятся "через головы украинцев".

"Трамп может обменять определенные вещи, не понимая глубины украинского контекста. Но для Европы стабильная и безопасная Украина – это часть собственной безопасности континента. И поэтому позиция Брюсселя здесь критически важна", – подчеркивает Леонов.

По его словам, для Китая сейчас настал момент выбора: либо продолжать балансировать между Москвой и Западом, либо сделать шаг в сторону стабилизации. Если Пекин открыто поддержит прекращение огня в Украине, это может создать новое политическое давление на Кремль и изменить ход войны.