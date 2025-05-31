'Сделаем Америку снова здоровой': министр здравоохранения США цитировал научные исследования, которых не существует

Министерство здравоохранения США, которое возглавляет Роберт Кеннеди-младший, представило отчет "Сделаем Америку снова здоровой", а котором есть ссылки на исследования, которых, вероятно, не существует. В Белом доме подтвердили ошибки в документе, но подчеркнули, что "полностью доверяют" Кеннеди.

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Об этом пишет Associated Press. Отмечается, что отчет посвящен хроническим заболеваниям среди детей. По данным журналистов, семь из более чем 500 исследований, упомянутых в документе, по-видимому, никогда не публиковались.

Автор одного исследования подтвердила, что, хотя она и проводила исследования по темам тревожности у детей, но никогда не была автором указанного отчета. Некоторые исследования также были неверно истолкованы. Проблемные цитаты касались тем, связанных с экранным временем детей, использованием лекарств и тревожностью.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заверила, что документ будет обновлен. В то же время она подчеркнула, что администрация полностью доверяет Роберту Кеннеди-младшему, а сам отчет назвала "одним из самых трансформационных" в сфере здравоохранения за последние десятилетия.

"Я понимаю, что в отчете MAHA были некоторые проблемы с форматированием, которые решаются, и отчет будет обновлен. Но это не отрицает сути отчета, который, как вы знаете, является одним из самых трансформационных отчетов о состоянии здоровья, когда-либо опубликованных федеральным правительством", – сказала она на брифинге.

В Министерстве здравоохранения США заявили, что уже внесли исправления в "незначительные" технические ошибки и заверили в важности инициативы для борьбы с эпидемией хронических болезней среди детей.

Отчет Кеннеди уже вызвал беспокойство среди сторонников Трампа, в том числе среди фермеров, которые раскритиковали то, как в отчете характеризуются химикаты, которыми опрыскивают американские посевы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Роберт Кеннеди-младший объявил, что в США вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 изъяли из рекомендованного графика прививок здоровых детей и здоровых беременных женщин. По его словам, это "здравый смысл и хорошая наука".

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