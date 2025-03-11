'Самый крутой парень, которого я знаю': Джей Ди Вэнс отреагировал на критику своего брата, воевавшего за Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на то, что его двоюродный брат Нейт Вэнс, воеваший за Украину, назвал его и президента Дональда Трампа "полезными идиотами" российского диктатора Владимира Путина. Вэнс назвал Нейта "самым крутым парнем", которого он знает, и заявил, что не собирается спорить с ним публично.

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В заявлении для Fox News Digital вице-президент сказал, что никогда публично не говорил о службе своего кузена, поскольку "не хотел подвергать его жизнь большей опасности, чем она уже была".

"Что касается его критики, я не собираюсь спорить с ним публично, но я чувствую необходимость затронуть один конкретный вопрос: его неудачную попытку связаться со мной. Я не уверен, почему Нейт счел нужным обратиться в мой офис в Сенате, а не к своей маме, папе или сестре, с которыми я регулярно общаюсь", – сказал Вэнс.

Соратник Трампа добавил, что "всегда считал Нейта самым крутым парнем, которого он знал", и что "всегда был рад поговорить с ним".

Ранее Нейт Вэнс раскритиковал комментарии своего кузена во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, который состоялся 28 февраля.

Нейт Вэнс, который несколько лет лет добровольно воевал за Украину против РФ, в воскресенье поделился с французским изданием Le Figaro своими мыслями об ициденте.

Хотя он считал своего кузена "хорошим парнем" и "умным", Нейт Вэнс назвал эту сцену "засадой абсолютного недобросовестного поведения".

"То, что я с вами в родстве, не значит, что я буду стоять и смотреть, как вы убиваете моих товарищей. Когда Джей Ди оправдывает свое недоверие к Зеленскому "отчетами", которые он видел, я думал, что задохнусь", – сказал он.

Нейт Вэнс также был оскорблен тем, что Вэнс указал на якобы неуважение и неблагодарность со стороны Зеленского:

"Дональд Трамп и мой кузен явно верят, что могут умиротворить Владимира Путина. Они ошибаются. Русские не собираются забывать о нашей поддержке Украины. Мы – полезные идиоты Владимира Путина".

Нейт Вэнс добавил, что он оставил сообщения в офисе своего кузена по этой теме, учитывая его опыт работы на передовой в Украине.

"Я мог бы сказать ему правду, без притворства, без личной заинтересованности. Он никогда не пытался узнать больше", – сказал Нейт Вэнс.

Как сообщал OBOZ.UA, Нейт Вэнс сделал похожие комментарии в программе Erin Burnett OutFront на канале CNN в понедельник, заявив, что был "удивлен" увиденным в Овальном кабинете. Он указал, что есть "определенный уровень приличия, которого следует достичь", и признался, что для него это было "действительно разочаровывающим зрелищем".

Кузен Венса объяснил, чем может обернуться снятие санкций с РФ, и рассказал, как россияне расстреливали своих за попытку отступления.

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