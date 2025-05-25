Самолеты РФ нарушили воздушное пространство Финляндии: МИД срочно вызвал российского посла

Два российских военных самолета предположительно вошли в воздушное пространство Финляндии у побережья города Порвоо. Министерство иностранных дел страны срочно вызвало посла РФ Павла Кузнецова для объяснений.

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Об этом пишет финское общественное вещание Yle со ссылкой на пресс-службу МИД. Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 23 мая. В ответ на возможное нарушение границы России будет вручена официальная нота с требованием предоставить разъяснения.

К ситуации, как подчеркнул министр обороны Антти Хяккянен, относятся со всей серьезностью. Нарушение фиксировали над акваторией Финского залива, и сейчас продолжается предварительное расследование, которое ведет Пограничная охрана.

Последний раз подобный случай был в феврале этого года – тогда российский самолет также ненадолго вторгся в воздушное пространство страны вблизи Ханко. Финские власти называют подобные действия неприемлемыми и расценивают их как угрозу безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия стремительно расширяет военное присутствие недалеко от границы с Финляндией. Речь идет о строительстве укрытий для авиации, складов техники и обновлении баз, которые ранее фактически не использовались. В частности, вблизи российско-финской границы заметили ряды палаток, новые склады для техники, а также реконструкцию укрытий для истребителей. Активность также фиксируется на одной из вертолетных баз, которая до этого длительное время оставалась без движения.

Россия расширяет военные базы на границе с Финляндией и собирается перебросить дополнительные войска, что может быть признаком подготовки к войне с НАТО. Страна-агрессор сейчас строит склады и жилье для военных, а также железную дорогу вдоль границы с Эстонией, Финляндией и Норвегией.

Ранее сообщалось, что Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

Также два вертолета, которые 17 мая одновременно вылетели из эстонского Таллинна, столкнулись в воздухе вблизи аэропорта Эура на юго-западе Финляндии. В первом аппарате было три человека, во втором – еще два. Авария произошла после полудня субботы, отмечают эстонские масс-медиа. По данным Министерства иностранных дел Эстонии, все, кто был на бортах этих вертолетов, погибли.

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