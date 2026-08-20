Румынский F-16 сбил морской дрон недалеко от газодобывающей платформы: что известно об инциденте

20 августа два истребителя F-16 Военно-воздушных сил Румынии вылетели в район, где обнаружили небольшой морской дрон в исключительной экономической зоне страны. Беспилотник находился недалеко от газодобывающей платформы Neptun Alpha, примерно в 80 морских милях к востоку от Констанцы.

Видео дня

Об инциденте 20 августа сообщило Министерство национальной обороны Румынии в своём официальном аккаунте в сети X. В ведомстве отметили, что два румынских F-16 поднялись в воздух после того, как в исключительной экономической зоне страны обнаружили небольшой морской дрон.

"Один из самолетов вступил в бой с целью и открыл огонь из бортовой пушки, успешно поразив цель", – говорится в сообщении румынского Минобороны.

Один из самолетов применил бортовую пушку и поразил цель. После этого к месту нахождения дрона направили корабль береговой охраны с группой специалистов Военно-морских сил Румынии по разминированию.

Контекст события

Наличие морского дрона, дрейфовавшего в море, обнаружило торговое судно. Сообщение о нем поступило около 06:28 20 августа.

После получения информации в район направили два истребителя F-16. Один из них атаковал дрон с помощью бортовой пушки и поразил его.

Минобороны Румынии не сообщило в приведенном заявлении, кому принадлежал морской дрон и при каких обстоятельствах он оказался в исключительной экономической зоне страны.

После поражения дрона к месту его нахождения направился корабль береговой охраны. На его борту находится команда Военно-морских сил Румынии, специализирующаяся на обезвреживании взрывоопасных предметов.

Специалисты должны провести осмотр морского дрона и определить его состояние.

В Минобороны Румынии подчеркнули, что операция продолжается. В ведомстве также заявили, что предоставят дополнительную информацию после получения новых данных.

Напомним, что в ночь на 20 августа румынская радиолокационная система наблюдения обнаружила группу воздушных целей вблизи границы с Украиной. Один беспилотник нарушил национальное воздушное пространство. Российское воздушное вторжение было зафиксировано примерно в 13 километрах к востоку от города Галац.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что над северо-восточной частью Украины произошёл воздушный бой, который войдёт в историю. Американский истребитель F-16, находящийся на вооружении Украины, впервые сбил российский Су-35.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!