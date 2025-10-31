Россия вербует сербов на войну в Украине через мессенджер Telegram: как это происходит

Журналисты Балканской сети расследований (BIRN) получили доступ к частным группам в мессенджере Telegram, где наемники агитируют сербов и боснийцев вступать в российские войска, обещая большие деньги, гражданство РФ и льготы для семей. Расследование длилось четыре месяца.

Как сообщает издание BalkanInsight, несмотря на то, что участие в иностранных войнах в Сербии и Боснии запрещено более десяти лет, десятки людей продолжают вербоваться через Telegram. "Братья, если кто-то будет спрашивать – едете в Россию как туристы. Никаких других ответов", – говорится в одном из сообщений, которое цитируют журналисты.

Вербовка через соцсети

BIRN выяснил, что опытные балканские наемники заманивают новичков в закрытые группы, где обещают "прибыльные контракты" и "ветеранские привилегии". Среди организаторов журналисты узнали двух известных боевиков – Деяна Берича и Давора Савичича.

Берич известен своими Telegram и YouTube-каналами, где рассказывает о боевых действиях, а Савичич – бывший офицер российской военной разведки, который воевал в Сирии. Оба с 2014 года воюют на стороне российских сил в так называемой "ДНР".

На запрос BIRN Берич заявил, что согласится на интервью только за "хорошую оплату", тогда как Савичич ответил двумя голосовыми сообщениями с оскорблениями и нецензурной лексикой. Telegram на момент публикации не ответил на запрос журналистов относительно каналов, которые занимаются вербовкой.

"Только сербы" и билет в Москву

Сначала Берич уточнил, что подписать контракт могут только мужчины в возрасте от 20 до 49 лет, владеющие русским. Но уже в сентябре он сообщил о создании нового подразделения, где "язык знать не нужно", потому что там будут служить "только сербы".

В голосовом сообщении Берич посоветовал купить билет до Москвы с пересадкой в Стамбуле, пообещав возместить расходы. "Все строго. Обучение несложное, ничего особенного. Командир – Вук", – написал он. Под псевдонимом "Вук" скрывается Давор Савичич – боевик из боснийской Республики Сербской, который ранее появлялся в российских телеэфирах рядом с Беричем.

Во время согласования поездки Берич сообщил, что "Давор" встретит рекрута в аэропорту "Внуково". Когда журналисты BIRN связались с ним, Савичич прислал собственное фото для опознания. В BIRN подтвердили его личность, но мужчина отказался обсуждать детали контракта: "Когда приедешь, брат. Не хочу по телефону".

Вербовщики с боевым прошлым

Радио "Свобода" идентифицировало Савичича как офицера ГРУ, который с 2021 года вербует наемников для российского батальона "Волки". Ранее он воевал в Сирии в составе группы "Вагнер", а затем – на Донбассе как инструктор в группе "экспертов ГРУ".

Несмотря на то, что еще в 2014 году Босния и Сербия запретили участие своих граждан в иностранных войнах, наказание (от двух месяцев до десяти лет заключения) не сдерживает новых добровольцев. Со времени аннексии Крыма и начала полномасштабного вторжения сербские и боснийские наемники регулярно отправляются воевать на стороне Москвы.

Прокуратура Боснии в письменном ответе BIRN отметила, что не может комментировать, открыто ли дело против Савичича, поскольку расследование находится на предварительной стадии. В Сербии же прокуратуры Белграда и Румы ранее подтверждали, что расследуют деятельность Берича, но отказались сообщить о текущем статусе дела.

Вербовка через Facebook

Еще одно объявление о наборе в российскую армию журналисты BIRN нашли в Facebook. Текст был на сербском языке и содержал российский номер телефона, по которому "добровольцы" могли узнать детали. Владельцем номера оказался человек по имени "Аслан", который представился военнослужащим армии РФ. Он объяснил, что помогает сербам заключать контракты по просьбе своего знакомого из Белграда.

"Мы все братья", – написал он в личном сообщении к журналисту BIRN, который общался под псевдонимом Игорь Димитриевич. По словам "Аслана", новобранцы получают сразу 52 тысячи боснийских марок (примерно 26 тысяч евро) после подписания годового контракта, а ежемесячная зарплата составляет около 5,5 тысяч марок (2,25 тысячи евро).

Группа "SVO" и ее администратор

Одновременно с перепиской журналиста добавили в частную группу в Telegram под названием "SVO" – аббревиатура от "специальная военная операция". В тот же день там появились еще 11 пользователей, а через несколько недель их стало более 20. Большинство представились жителями центральной Сербии, несколько – из Республики Сербской, а двое признались, что имели судимости. Один назвался македонцем.

Администратор группы действовал под псевдонимом "Четник Доброволец", отсылая к сербскому националистическому движению времен Второй мировой. "Вы все будете даже лучше меня. Передам вам весь свой опыт. Вы – мои сербы, и я вас не подведу", – писал он, утверждая, что вернулся с фронта, чтобы организовать поездки добровольцев.

Впоследствии журналисты установили, что под этим именем скрывается Желько Томич, который ранее фотографировался на поле боя вместе с боснийцем Дарио Ристичем. Сам Ристич был арестован в Боснии в сентябре 2025 года за участие в войне за рубежом. Его адвокат Раде Чулиберк сообщил BIRN, что сейчас они ведут переговоры о сделке со следствием.

Обещания и "братство"

Администратор группы "Четник Доброволец" пообещал участникам, что по прибытии в российский город Сочи они подпишут годовой контракт, получат "приветственный бонус" в размере 52 тысяч боснийских марок (примерно 26 тысяч евро) и ежемесячную выплату в 5,5 тысяч марок (около 2,25 тысячи евро). После года службы, по его словам, можно будет оформить долгосрочный контракт и российское гражданство – для себя и семьи.

"Ваши дети получат бесплатное образование, а после войны государство поможет с работой", – писал администратор. По его словам, из Сочи добровольцев должны были отправить на фронт в Донецкую область.

Если по дороге спросят о цели поездки, инструкция была проста: "Скажите, что вы туристы". Он даже вспомнил президента Сербии Александра Вучича, обвинив его в том, что тот "препятствует братской помощи России".

"Обучение легкое, главное – не спрашивать"

Большинство новобранцев волновались, будет ли подготовка перед отправкой. "Вижу, что вы переживаете из-за обучения. Не волнуйтесь. У вас будет полигон, инструкторы с боевым опытом. Рекомендовал бы снайперскую или дроновую подготовку – это безопаснее, чем пехота", – уверял Четник Доброволец в своих сообщениях.

Он писал, что тренировка продлится две недели, после чего всех распределят по подразделениям. Обещанная атмосфера – "здоровая среда и полное понимание от командования".

Но когда журналисты BIRN попытались получить комментарий от участников группы, администратор назвал их "предателями" и пригрозил "вернуться в Сербию, чтобы разобраться". "Аслан" и большинство других участников не ответили. Один из членов группы согласился на анонимный разговор и назвал администратора "аферистом".

"Он наживется на вас, потом отправит на фронт – и никто больше вас не найдет. Его не волнует, вернетесь ли вы живыми," – сказал он, отметив, что двухнедельное обучение является смехотворным и что давление ехать немедленно выглядит как "рекрутинг на гибель".

Новое поколение без опыта

По словам журналиста-расследователя Джона Лекнера, автора книги о "Вагнере" Death is Our Business, новая волна балканских рекрутов существенно отличается от той, что отправлялась в Крым в 2014 году.

"Тогдашние добровольцы имели прямые контакты с россиянами, которые воевали в Боснии в 1990-х, и верили, что, помогая Москве захватить Крым, получат поддержку в "возвращении Косово". Сейчас все иначе – большинство тех, кто пытается поехать в Украину, моложе и без боевого опыта", – объяснил он.

BIRN не удалось самостоятельно подтвердить, сколько именно участников группы реально отправились в Россию. Прокуратура Боснии отказалась комментировать возможные дела против добровольцев, лишь напомнив о законе, карающем участие в войнах за рубежом.

