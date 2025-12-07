Россия объявила 'Мадьяра' в международный розыск: как он отреагировал

Следственный комитет государства-агрессора РФ заочно предъявил обвинение командиру Сил беспилотных систем ВСУ Роберту "Мадьяру" Бровди в "теракте" и подал его в международный розыск. Защитник в ответ предупредил оккупантов о неотвратимости их наказания за преступления против украинского народа.

Из сообщений в росСМИ известно, что фейковые обвинения россияне оформили 5 декабря. Причиной стал случай, который произошел в Курской области РФ в конце марта этого года, когда на мине подорвалась пропагандистка Анна Прокофьева.

Прокофьева – это сотрудница финансируемого Кремлем "Первого канала", а также автор одного из вражеских Telegram-каналов. Она, называя себя "военной корреспонденткой", активно распространяла российскую пропаганду и поддерживала агрессию против Украины.

Россиянка вместе с оператором Дмитрием Волковым находилась в автомобиле, когда транспортное средство наехало на взрывное устройство. Прокофьева погибла на месте, Волков получил тяжелые ранения.

Интересно: "Первый канал" ранее сообщал, что так называемая журналистка погибла в Белгородской области. Но СК РФ сейчас заявляет о "полосовом дистанционном минировании местности и автомобильных дорог" на территории Курщины. Мол, именно Бровди отдал это приказ, из-за чего в России и начали расследование.

В ведомстве также сманипулировали формулировками: в сообщении следственного комитета сказано о "подрыве гражданского автомобиля, в котором были российские граждане".

Реакция "Мадьяра"

Бровди с юмором прокомментировал очередной циничный поступок противника. В своем Telegram-канале он написал:

"Учитывая 69 пожизненных за наливайки (атакованные вражеские нефтеобъекты. – Ред.) и результаты подсчетов (статистика удачных поражений. – Ред.), география передвижения добавит разнообразия впечатлений. Но помните и вы, черви, на вашем, понятном вам болотном языке: "Аннушка уже разлила масло..."

Как ранее сообщал OBOZ.UA, операторы Сил беспилотных систем ВС Украины за трое суток уничтожили сразу три зенитных ракетных комплекса оккупантов: "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2".

