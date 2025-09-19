Россия усилила угрозы в адрес Финляндии: в ISW указали на тревожный 'сигнал'

Москва все агрессивнее высказывается в адрес Финляндии. И сейчас это уже выглядит не как единичные заявления, а как согласованная кампания.

Аналитики Института изучения войны предостерегают, что Кремль усилил информационное давление на Хельсинки, используя риторику, которая напоминает те же аргументы, которые в свое время готовили почву для вторжения в Украину. Об этом сообщила пресс-служба ISW.

Что известно

18 сентября сразу несколько высокопоставленных российских чиновников выступили с жесткими комментариями относительно Финляндии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страна якобы потеряла "нейтральный лоск" и находится в состоянии реваншизма.

Специальный представитель президента России Сергей Иванов, который входит в ближайшее окружение кремлевского диктатора Владимира Путина, подчеркнул, что российско-финские отношения фактически разрушены и не улучшатся из-за членства Финляндии в НАТО.

Он также сделал попытку представить ситуацию на юго-востоке страны как "депопуляцию" и экономическое ослабление, связанное с отсутствием российских туристов.

В похожем тоне высказался и депутат Госдумы Алексей Чепа, заявив, что вступление в НАТО якобы привело к тому, что россияне перестали покупать недвижимость в Финляндии и посещать страну.

ISW обратил внимание на то, что риторика Иванова и Чепы почти идентична, а государственные СМИ, в частности агентство ТАСС, активно растиражировали и даже преувеличили эти заявления. Это позволяет предположить, что речь идет не о случайном совпадении, а о хорошо скоординированной информационной операции Кремля, направленной на дискредитацию правительства Финляндии и формирование образа внутренней нестабильности.

Особое внимание эксперты обратили на участие в этой кампании Сергея Иванова. Бывший министр обороны, вице-премьер и руководитель администрации президента, он долгое время оставался в ближайшем окружении Владимира Путина. Его привлечение к информационным атакам, по мнению аналитиков ISW, свидетельствует о серьезности намерений Кремля.

"Высокопоставленные кремлевские чиновники в последние недели усилили угрозы в адрес Финляндии, в том числе используя язык, который отражает ложные оправдания Кремля для его вторжения в Украину. ISW продолжает оценивать, что стратегия, которую Россия в настоящее время использует для угроз НАТО, отражает стратегию, которую ранее использовала Россия для создания информационных условий, оправдывающих ее агрессию против Украины", – отметили эксперты.

Ранее стало известно, что Финляндия внимательно следит за ходом военных учений России и Беларуси "Запад-2025". Они могут сопровождаться "неожиданными поворотами". Предупреждение об этом сделал генерал Янне Яаккола, командующий Оборонительными силами Финляндии.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на 14 сентября российских военнослужащих на территории Беларуси было недостаточно, чтобы осуществить новое полномасштабное наступление. Однако на учениях РФ и РБ "Запад-2025" нельзя исключать провокаций, как это было недавно с развертыванием ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области государства-агрессора, отмечали в Государственной пограничной службе Украины.

