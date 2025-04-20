'Россия может остановить войну': Евросоюз прокомментировал 'перемирие' Путина и напомнил об инициативе Украины

В Европейском Союзе отреагировали на заявление кремлывского диктатора Владимира Путина по поводу 30-часового "пасхального перемирия" в Украине. В Брюсселе подчеркнули, что если Москва действительно хочет мира, она может прекратить войну немедленно.

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Подчеркивается, что для этого не требуются временные инициативы. Об этом сообщает Reuters.

"Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала нам нужно увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия по достижению прочного прекращения огня", - заявила Анитта Хиппер, главный представитель Европейской комиссии по иностранным делам и безопасности.

Стоит отметить, что Украина раньше выступала с инициативами настоящего мира — в частности, мирной формулой, которую поддержали десятки стран. Россия же игнорирует дипломатические усилия и продолжает обстрелы, даже когда говорит о перемирии.

Европейские дипломаты отмечают, что любые заявления Кремля должны подтверждаться конкретными действиями, а не оставаться информационными манипуляциями.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что объявляет перемирие на Пасху и якобы предписывает своим оккупантам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на "пасхальное перемирие", которое в субботу, 19 апреля, объявил российский диктатор Владимир Путин. Глава государства назвал эту инициативу очередной попыткой поиграть с жизнями людей. Он отметил, что после объявления главой Кремля "перемирие" на Пасху в Украине была объявлена воздушная тревога.

Американский конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон резко высказался по поводу заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о так называемом пасхальном прекращении огня в Украине. Он назвал эту инициативу фальшивой. Конгрессмен-республиканец также напомнил о военных преступлениях, которые Россия продолжает совершать.

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