'Военный преступник': конгрессмен США резко высказался о 'пасхальном перемирии' Путина

Американский конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон резко высказался по поводу заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о так называемом пасхальном прекращении огня в Украине. Он назвал эту инициативу фальшивой.

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Конгрессмен-республиканец также напомнил о военных преступлениях, которые Россия продолжает совершать. Об этом Уилсон написал в своем аккаунте в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Путин – военный преступник, который продолжает демонстрировать свою циничность и презрение к человеческой жизни.

Конгрессмен также подчеркнул, что закончить войну Россия может в любой момент, если бы имела настоящее намерение. В то же время мир наблюдает лишь новые атаки под прикрытием пустых слов.

"Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и всесторонней распущенности и пренебрежении человеческой жизнью, бомбардируя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фальшивое пасхальное прекращение огня, продолжая вторжение, которое он начал и может закончиться сегодня", – отметил он.

Уилсон добавил, что история запомнит Путина как "слабого и жалкого человека" и подчеркнул свою поддержку Украины.

"Благодарен быть рядом с Украиной", – резюмировал он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что объявляет перемирие на Пасху и якобы предписывает своим оккупантам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на "пасхальное перемирие", которое в субботу, 19 апреля, объявил российский диктатор Владимир Путин. Глава государства назвал эту инициативу очередной попыткой поиграть с жизнями людей. Он отметил, что после объявления главой Кремля "перемирие" на Пасху в Украине была объявлена воздушная тревога.

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