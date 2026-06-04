Россия использует механизм ООН для расширения пропагандистской сети в Африке – ГУР

Россия системно применяет механизмы ООН чтобы расширить свою пропагандистскую сеть в Африке. Страна-агрессор делает это через программы ЮНЕСКО, которые связаны с развитием медиа.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В ведомстве отмечают, что для продвижения своих интересов Россия действует через международные институты

В этом году в январе постоянное представительство России при ЮНЕСКО заявило о 250 тысячах долларов добровольного взноса в Международную программу развития коммуникаций (IPDC). Эта программа – единственная многосторонняя площадка в системе ООН, которая работает над развитием медиа.

В ГУР отмечают, что цель взноса России, о которой она заявила, не отражает истинных намерений страны-агрессора. Формально средства направляются на развитие независимой журналистики, противодействие онлайн-насилию и повышение медиаграмотности. Но на практике такие взносы дают стране-донору возможность влиять на работу программ. Она может влиять на темы проектов, их приоритеты и содержание.

"В более широком контексте стратегии поддержки лояльных режимов москва стремится превратить программу IPDC и подобные инициативы в инструмент продвижения нужных нарративов и конструирования альтернативной, пророссийской картины мира", – добавили в ГУР.

В период 2026–2027 годов Россия планирует воплотить такие проекты в Малави, Мали, Гане, Кении и Сенегале. Эти инициативы должны способствовать формированию пророссийской информационной среды в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает вербовать иностранных наемников для войны против Украины, используя обманные схемы под видом трудоустройства. Среди жертв все чаще оказываются граждане африканских стран, в частности Нигерии.

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