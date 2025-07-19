Россия и КНДР запускают прямое авиасообщение между столицами: когда ожидается первый рейс

Российский бюджетный перевозчик Nordwind ("Северный ветер") начал продавать билеты на новые рейсы по недавно разрешенному прямому маршруту между столицами Северной Кореи и РФ. Первый рейс из Москвы в Пхеньян состоится 27 июля, и будет выполняться Boeing 777-200ER. А первый обратный рейс в Москву ожидается 29 июля.

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Весь рейс будет длиться около восьми часов. Самые дешевые билеты будут стоить 44,6 тыс рублей (566 долларов США или 23,4 тыс грн.), сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Новый авиамаршрут является результатом недавнего одобрения российскими авиационными властями запроса в прошлом месяце Nordwind на выполнение прямых рейсов между Пхеньяном и Москвой дважды в неделю.

Авиакомпания Nordwind является дочерней организацией туроператора Pegas Touristik и считается худшим в РФ авиаперевозчиком.

Северная Корея и Россия имеют прямое авіасообщение, но только между Пхеньяном и Владивостоком и только раз в две недели.

Как сообщал OBOZ.UA, также пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей, которое было прервано более пяти лет назад, снова работает. Первые поезда по маршруту Москва – Пхеньян и Хабаровск – Пхеньян начали курсировать с середины июня этого года.

Это – результат "сотрудничества" двух диктаторских государств. Отметим, что Северная Корея за последние полтора года передала России не менее 100 баллистических ракет, около 9 миллионов артиллерийских снарядов и другое военное оборудование. Это вооружение российские войска использовали в войне против Украины.

Страны усилили свое военное сотрудничество с сентября 2023 года, когда Пхеньян начал поставлять Москве оружие и связанные с ним материалы, а позже развернул войска в РФ для непосредственной поддержки ее войны против Украины.

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