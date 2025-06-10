Россия возобновляет прямое железнодорожное сообщение с КНДР: когда первый рейс Москва - Пхеньян

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей, которое было прервано более пяти лет назад, снова заработает. Об этом сообщила корпорация "Российские железные дороги". Первый поезд по маршруту Москва – Пхеньян отправится уже 17 июня. Еще один маршрут – Хабаровск – Пхеньян – возобновится 19 июня.

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Об этом сообщает российское издание The Insider. Поезд из Москвы в столицу КНДР будет преодолевать маршрут в течение восьми суток. Из Хабаровска пассажиры будут доезжать за два дня. Поезда в Пхеньян из Москвы будут курсировать дважды в месяц, а из Хабаровска – раз в месяц.

Железнодорожное сообщение между двумя странами было прекращено в феврале 2020 года на фоне пандемии коронавируса. С тех пор пассажирские перевозки не осуществлялись, однако железнодорожная инфраструктура между Россией и КНДР, в частности так называемый "Мост Дружбы", не оставалась без дела. По информации западных разведок и ряда СМИ, этот маршрут активно использовался для перевозки грузов военного назначения – в частности, снарядов и вооружения из Северной Кореи для нужд российской армии на войне против Украины.

Восстановление пассажирского сообщения аналитики связывают не только с формальным возвращением к "довоенной" логистике, но и с политическим сближением Москвы и Пхеньяна. На фоне международной изоляции обе страны демонстрируют все более тесную кооперацию, в том числе и в военной сфере.

Сейчас подробные расписания, цены на билеты и условия пересечения границы для иностранцев не обнародованы. Однако очевидно, что восстановление этого маршрута будет иметь не только транспортное, но и геополитическое значение.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея за последние полтора года (с начала 2024 года) передала России не менее 100 баллистических ракет, около 9 миллионов артиллерийских снарядов и другое военное оборудование. Это вооружение российские войска использовали в войне против Украины. По данным государств-участников MSMT, страны усилили свое военное сотрудничество с сентября 2023 года, поскольку Пхеньян начал поставлять Москве оружие и связанные с ним материалы, а позже развертывал войска в РФ для непосредственной поддержки ее войны против Украины.

Также председатель Совбеза РФ Сергей Шойгу и глава Северной Кореи Ким Чен Ын в среду, 4 июня, провели встречу в Пхеньяне. Во время переговоров северокорейский диктатор пообещал Москве поддержку КНДР, в частности в войне против Украины, также речь шла о совместной операции на Курщине. Глава КНДР и Шойгу также обсудили бои на Курщине, вкоторых приняли участие северокорейские военные.

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