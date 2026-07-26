Российское командование принесло в жертву солдат малийской хунты: украинская разведка раскрыла замысел Путина

Украинская разведка сообщила о больших потерях среди военных малийской хунты после совместной операции с россиянами. По её данным, во время боя российские подразделения просто отступили, оставив союзников без помощи.

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В разведке отмечают, что это в очередной раз показывает, как Россия ведет себя даже со своими партнерами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Засада на колонну и отступление россиян

По информации ГУР, в начале июля 2026 года в районе населенного пункта Табришат в регионе Гао на северо-востоке Мали повстанцы устроили засаду на колонну. В ней двигались российские военные из так называемого "Африканского корпуса" вместе с силами малийской хунты.

Во время нападения колонна понесла серьёзные потери – как в технике, так и среди личного состава.

Как отмечают в разведке, в разгар боя российские военные отошли, не поддержав союзников. Они не оказали ни наземной, ни воздушной помощи, хотя располагают для этого техникой, в частности беспилотниками и вертолетами.

В результате малийские военные остались одни под обстрелом.

Погибшие и пленные

По предварительным данным, в бою погибли не менее 60 военнослужащих малийской армии. Еще не менее 30 человек попали в плен, десятки – получили ранения.

В ГУР заявляют, что россияне используют малийских военных в качестве вспомогательной силы. Их привлекают к черновой работе, логистике и обслуживанию.

Кроме того, по данным разведки, в командовании формируются коррупционные схемы – в частности, продажа оружия, которое ранее было передано в качестве "помощи".

В разведке считают, что главная цель России в Мали – контроль над природными ресурсами, прежде всего золотом и ураном. Речь также идет о расширении влияния России в Африке.

Как сообщал OBOZ.UA, остатки наемников ЧВК "Вагнер", дислоцированные в Центральноафриканской Республике, создали масштабную теневую сеть по контрабанде и продаже тяжелых наркотиков. После гибели главаря ЧВК Евгения Пригожина группировка смогла сохранить финансовую независимость от Москвы, взяв под полный контроль оборот синтетических опиоидов в регионе.

Страна-агрессор Россия использует Африку как полигон для экспансии, насилия и дестабилизации. В частности, в Мали фиксируются новые случаи российского насилия против мирного населения с участием так называемого "африканского корпуса".

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