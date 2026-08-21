Российский самолет мог нарушить воздушное пространство Финляндии: что известно об инциденте

В Финляндии заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство. Вражеский самолет был зафиксирован днем 20 марта в Финском заливе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Финляндии. Дело расследует финская пограничная служба.

"Каждое подозрительное нарушение территории воспринимается серьезно. Расследование продолжается", – заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен.

Подробности инцидента

В финской телерадиокомпании Yle со ссылкой на финских пограничников заявили, что в воздушное пространство залетел российский разведывательный самолет Ил-20. Самолет зафиксировали к югу от острова Утьо.

Самолет находился в финском воздушном пространстве около трех минут, залетев примерно на 8,7 километра на территорию Финляндии.

Отмечается, что подобный инцидент – не первый случай между Финляндией и Россией, имеющими общую границу протяженностью 1340 километров.

В мае и июне в Хельсинки также фиксировали вероятный залет российских военных самолетов, из-за чего финское Министерство иностранных дел неоднократно вызывало временного поверенного в делах России.

Напомним, ранее российский истребитель Су-30 залетел в Эстонию и находился в эстонском воздушном пространстве около минуты. На нарушение воздушного пространства отреагировало подразделение военно-воздушных сил Италии, дислоцированное в Эмари в рамках миссии НАТО.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. Недавно самолеты Альянса были подняты в воздух в ответ на очередную российскую провокацию, параллельно в Европе пытаются выяснить, причастна ли РФ к активности беспилотников в приграничных районах и вблизи инфраструктуры.

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