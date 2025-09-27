ISW: Россия запускает дроны и проверяет ПВО стран НАТО

Страна-агрессор Россия регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. Недавно самолеты Альянса были подняты в воздух в ответ на очередную российскую провокацию, параллельно с этим в Европы пытаются выяснить, причастна ли РФ к активности беспилотников в приграничных районах и вблизи инфраструктуры.

Эксперты в свою очередь отмечают, что Россия запускает дроны и залетает самолетами в чужое воздушное пространство, чтобы проверить ПВО стран НАТО. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Провокации против НАТО

Воздушное командование НАТО сообщило 25 сентября, что подняло в воздух два венгерских истребителя Gripen в ответ на один российский истребитель Су-30, один истребитель Су-35 и три перехватчика МиГ-31, которые пролетели близко к воздушному пространству Латвии, но не вошли в него. В то же время немецкие власти идентифицировали несколько неизвестных беспилотников, летавших вблизи границы с Данией в северной немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн в ночь на 26 сентября. Немецкие власти расследуют вторжение, поскольку происхождение беспилотников остается неясным.

Днем ранее неопознанные беспилотники пролетели над военной базой Мурмелон-ле-Гран в Марне, Франция. Однако в настоящее время нет никаких доказательств иностранного участия. Датская национальная полиция сообщила 25 сентября, что она ненадолго закрыла аэропорт Ольборга на северной оконечности датского острова Зеландия, который также используется датскими военными, из-за неопознанной активности беспилотников. Генеральный директор датской службы разведки и безопасности Финн Борх Андерсен заявил, что пока не может назвать конкретного субъекта, стоящего за активностью беспилотников. В то же время он отметил, что все эти инциденты напоминают модель гибридной войны, наблюдаемую в других местах Европы.

Возможная причастность России

Европейские официальные лица не обвиняли Россию напрямую в нарушении европейского воздушного пространства в этих конкретных случаях. Однако недавний всплеск активности беспилотников, в то время как Россия продолжает воздушные вторжения и позиционирует себя против государств НАТО, примечателен и настоятельно предполагает, что Россия также стоит за неопознанными инцидентами с беспилотниками.

Аналитики ISW уверены, что Россия проводит кампанию по проверке противовоздушной обороны НАТО и политической воли в рамках более широких усилий по сбору действенных разведданных, которые Россия затем может применить в потенциальном будущем конфликте с НАТО.

Напомним, 19 сентября, три истребителя МиГ-31 ВКС РФ без разрешения и с выключенными транспондерами залетели на территорию Эстонии и оставались там почти 12 минут.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия усилила угрозы в адрес Финляндии. В заявлениях, выглядящих как скоординированная кампания, аналитики увидели тревожные звоночки. Кремль, усиливший информационное давление на Хельсинки, использует риторику, которая предшествовала началу полномасштабного вторжения в Украину.

