Роспропаганда запустила фейк о Мерце, который 'убивал белых медведей'

Российская пропаганда придумала новый фейк о федеральном канцлере Германии Фридрихе Мерце. Он якобы застрелил белую медведицу, двух ее детенышей и тюленя во время охоты в Канаде.

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Для создания фейка его творцы использовали сгенерированные с помощью искусственного интеллекта фото Мерца с "убитыми животными" и специально созданный для распространения подобных "новостей" сайт. Фейк разоблачил Telegram-канал "BILD на русском".

"Фантазия российской пропаганды расцветает во множестве направлений: теперь прокремлевские фабрики фейков распространили историю о федеральном канцлере Фридрихе Мерце, который якобы застрелил белую медведицу, ее двух детенышей и тюленя — во время эксклюзивной охоты в Канаде", – отмечено в сообщении.

Упомянутую "новость" опубликовали на сайте Toronto Journal, вероятно, созданном для распространения подобных фейков. На нем не указаны выходные данные, а фото "журналистов" украдены с реально существующего канадского издания Toronto Star.

"В видео показывается, вероятно, сгенерированное с помощью ИИ изображение Фридриха Мерца с охотничьим ружьем, стоящего на коленях перед мертвым тюленем. Затем демонстрируются и мертвые белые медведи. Также якобы берется интервью у жителя инуитского поселка Корал-Харбор, где Мерц якобы охотился. Он говорит эмоционально, что его деревня — не "игровая площадка для богачей" и что "резня нарушает закон", – пишет "BILD на русском".

Единственной правдой в этой "новости", добавляют журналисты, является то, что в небольшом инуитском поселке Корал-Харбор на острове Саутгемптон на севере Канады действительно обитают белые медведи и другие представители богатой арктической фауны.

"Первым об этом фейке сообщил исследовательский портал Gnida, который регулярно разоблачает российские дезинформационные кампании. По их данным, за историей стоит группа Storm-1516. Эта же группа уже запускала фейковые кампании против Олимпийских игр в Париже, кандидатки в президенты США Камалы Харрис, бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и президента Украины Владимира Зеленского. Фридрих Мерц также ранее становился их мишенью — тогда ему приписывали серьезные проблемы со здоровьем", – отмечает "BILD на русском".

Журналисты также сослались на расследования американских коллег, связывающих с деятельностью группы Storm-1516 бывего заместителя шерифа из Флориды Джона Дугана. Он сбежал в Москву и там стал "ключевой фигурой в глобальной сети дезинформации России".

Напомним, ранее российская пропаганда активизировала распространение дезинформации о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине. На это обратили внимание в Центре противодействия дезинформации.

Впоследствии в ЦПД назвали заказчиков этого фейка.

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