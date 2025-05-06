РФ усилила наблюдение за НАТО в Балтийском море: данные разведки

Страна-террорист Россия усилила наблюдение за военной активностью НАТО в Балтийском море. Также Москва продолжает осуществлять регулярные провокации и демонстрировать силу вблизи государственных границ стран Балтии.

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Речь идет о несанкционированном нарушении воздушного пространства, а также агрессивном сближении с самолетами и кораблями стран НАТО. Об этом говорится в отчете Службы военной разведки и безопасности Латвии, сообщает издание Delfi.

По данным разведки, россияне своими действиями в Балтийском море повышают риск случайных военных инцидентов. В Латвии уверены, что цель этих провокаций заключается в запугивании и тестировании потенциального противника. Одновременно не исключаются попытки дискредитировать реакцию стран Балтийского региона и их оборонные способности.

Также в разведке заявили, что в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО россияне реорганизовали Западный военный округ, граничащий с Латвией, и создали вместо него Ленинградский и Московский военные округа.

Новые структуры РФ отвечают за стратегическое северо-западное направление, охватывающее страны Балтии и Скандинавию. В то же время Московский округ отвечает за Центральную Европу и частично Украину. Также в Латвии допустили, что российская армия будет тесно сотрудничать с вооруженными силами Беларуси.

В то же время Служба военной разведки и безопасности Латвии уверена, что создание или расширение новых подразделений РФ пока не означает реального увеличения военной силы у границ Латвии, так как большая часть российских военных ресурсов по-прежнему направляется на войну в Украине.

Напомним, Великобритания начала тайную подготовку к прямому военному столкновению с Россией. В рамках этой подготовки британским чиновникам поручили обновить планы действий в чрезвычайных ситуациях 20-летней давности, которые переведут страну в состояние войны.

Ранее сообщалось, что Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение трех – максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высока вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

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