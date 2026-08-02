РФ перевезла военную технику в Мали на судне, подпадающем под санкции

Россия продолжает наращивать военное присутствие в Западной Африке, в частности в Мали, несмотря на международные санкции. Новые данные свидетельствуют о поставках значительного количества техники для поддержки местных военных властей.

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Эксперты считают, что это может повлиять на баланс сил в конфликте с повстанцами. Об этом говорится в расследовании BBC Verify.

Переброска техники в условиях санкций

По данным журналистов, российские и малийские войска получили партию военной техники, которая, вероятно, была доставлена судом "Михаил Бритнев", находящимся под санкциями. Судно пришвартовалось 9 июля в порту Ломе (Того) после выхода из балтийского порта России 18 июня.

Спутниковые снимки и данные слежения за судами свидетельствуют, что на борту могли находиться грузовики, бронетранспортеры и легкие пехотные машины. Часть этой техники впоследствии была зафиксирована в столице Мали — Бамако, куда она прибыла в составе большой колонны.

Также сообщается, что во время прохождения Ла-Манша судно сопровождал российский военный корабль класса "Ропуча", хотя официального подтверждения этому нет.

Усиление поддержки хунты

Эксперты считают, что новая поставка свидетельствует об усилении поддержки Кремлем военной хунты Мали. Страна переживает обострение боевых действий с повстанцами, среди которых группировка "Джамаат-нусрат аль-ислам валь-муслимин" и туарегские сепаратисты.

После вывода французских войск в 2022 году Россия активно укрепляет свои позиции в регионе, получая взамен финансовые выгоды и доступ к природным ресурсам, в частности к месторождениям золота. Сначала в стране действовали наемники группы "Вагнер", однако впоследствии их деятельность перешла к так называемому Африканскому корпусу, подконтрольному Министерству обороны России.

Война продолжается, риски растут

Несмотря на военную поддержку, ситуация на фронте для правительственных сил остается сложной. Повстанцы смогли захватить значительные территории на севере страны и продолжают атаки в различных регионах, в частности вблизи Нионо и города Анефис.

Аналитики предполагают, что новая техника может быть использована как для логистики, так и для наступательных операций, что потенциально позволит правительственным силам перейти к контрнаступлению.

В то же время международные организации выражают обеспокоенность ситуацией с правами человека. В частности, Amnesty International призвала расследовать возможные казни малийских военных после недавних боевых столкновений.

Эксперты отмечают, что, несмотря на последние неудачи, Мали остается важным элементом стратегии России в Африке, а военная поддержка, вероятно, будет продолжаться и в дальнейшем.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская разведка сообщила о больших потерях среди военных малийской хунты после совместной операции с россиянами. По её данным, во время боя российские подразделения просто отступили, оставив союзников без помощи. В разведке говорят, что это в очередной раз показывает, как Россия ведет себя даже со своими партнерами.

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