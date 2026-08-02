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РФ перевезла военную технику в Мали на судне, подпадающем под санкции

Ольга Ганюкова
Новости. Мир
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Мали остается важным элементом стратегии России в Африке
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Россия продолжает наращивать военное присутствие в Западной Африке, в частности в Мали, несмотря на международные санкции. Новые данные свидетельствуют о поставках значительного количества техники для поддержки местных военных властей.

Эксперты считают, что это может повлиять на баланс сил в конфликте с повстанцами. Об этом говорится в расследовании BBC Verify.

Переброска техники в условиях санкций

По данным журналистов, российские и малийские войска получили партию военной техники, которая, вероятно, была доставлена судом "Михаил Бритнев", находящимся под санкциями. Судно пришвартовалось 9 июля в порту Ломе (Того) после выхода из балтийского порта России 18 июня.

Спутниковые снимки и данные слежения за судами свидетельствуют, что на борту могли находиться грузовики, бронетранспортеры и легкие пехотные машины. Часть этой техники впоследствии была зафиксирована в столице Мали — Бамако, куда она прибыла в составе большой колонны.

Также сообщается, что во время прохождения Ла-Манша судно сопровождал российский военный корабль класса "Ропуча", хотя официального подтверждения этому нет.

РФ переправила технику в Мали на суде, находящемся под санкциями, «Михаил Бритнев»

Усиление поддержки хунты

Эксперты считают, что новая поставка свидетельствует об усилении поддержки Кремлем военной хунты Мали. Страна переживает обострение боевых действий с повстанцами, среди которых группировка "Джамаат-нусрат аль-ислам валь-муслимин" и туарегские сепаратисты.

После вывода французских войск в 2022 году Россия активно укрепляет свои позиции в регионе, получая взамен финансовые выгоды и доступ к природным ресурсам, в частности к месторождениям золота. Сначала в стране действовали наемники группы "Вагнер", однако впоследствии их деятельность перешла к так называемому Африканскому корпусу, подконтрольному Министерству обороны России.

Россия переправила технику в Мали на судне, находящемся под санкциями — Михаил Бритнев

Война продолжается, риски растут

Несмотря на военную поддержку, ситуация на фронте для правительственных сил остается сложной. Повстанцы смогли захватить значительные территории на севере страны и продолжают атаки в различных регионах, в частности вблизи Нионо и города Анефис.

Аналитики предполагают, что новая техника может быть использована как для логистики, так и для наступательных операций, что потенциально позволит правительственным силам перейти к контрнаступлению.

В то же время международные организации выражают обеспокоенность ситуацией с правами человека. В частности, Amnesty International призвала расследовать возможные казни малийских военных после недавних боевых столкновений.

Эксперты отмечают, что, несмотря на последние неудачи, Мали остается важным элементом стратегии России в Африке, а военная поддержка, вероятно, будет продолжаться и в дальнейшем.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская разведка сообщила о больших потерях среди военных малийской хунты после совместной операции с россиянами. По её данным, во время боя российские подразделения просто отступили, оставив союзников без помощи. В разведке говорят, что это в очередной раз показывает, как Россия ведет себя даже со своими партнерами.

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МалиРоссия - страна-агрессорвоенная техникаАфрика
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