'Резерв последней надежды': Иран изменил тактику обстрелов из-за истощения запасов ракет – FT

Интенсивность иранских атак против объектов на Ближнем Востоке существенно снизилась по сравнению с первыми днями конфликта. Фактически Иран перешел на "стратегию выживания", говорят эксперты.

Тегеран сознательно нормирует использование ракет и беспилотников, понимая, что возможности быстрого пополнения арсенала под огнем США и Израиля ограничены. Об этом пишет Financial Times.

Теперь Иран использует тактику "малых ударов" в течение дня вместо больших волн запусков. Это позволяет поддерживать постоянное давление на противника, одновременно экономить ресурсы и уменьшать риск обнаружения пусковых установок.

Сколько ракет остается у Ирана

Несмотря на многочисленные удары Израиля и США по военным объектам Ирана, режим аятолл все еще сохраняет возможность наносить ракетные удары, отмечает FT. Однако сейчас главный вопрос – это не то, может ли Иран стрелять, а то, как долго еще он способен это делать.

По данным издания, Иран все еще обладает значительным количеством ракет, спрятанных в глубоких подземных комплексах, которые почти невозможно уничтожить с воздуха. Однако эффективность его текущих атак остается низкой.

С другой стороны, Тегеран еще не задействовал свои наиболее современные твердотопливные ракеты. Это может свидетельствовать о наличии "резерва последней надежды" или о технических трудностях с их развертыванием под постоянным мониторингом западной разведки.

По мнению экспертов, способность Ирана поддерживать огонь в долгосрочной перспективе является крайне неопределенной. Поскольку США и Израиль системно уничтожают склады и цеха сборки, запасы исчерпываются быстрее, чем производятся новые единицы.

Подытоживая, можно сказать, что хотя Тегеран еще может продолжать обстрелы некоторое время, вернуться к тому уровню мощности, который был в начале войны, он не сможет. Эксперты резюмируют, что такому возвращению мешает деградация военной инфраструктуры и необходимость держать часть сил для защиты собственной территории.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка оценивает результаты военной кампании против Ирана значительно сдержаннее, чем президент США Дональд Трамп. Несмотря на масштабные удары, Тегеран до сих пор имеет существенный ракетный потенциал и возможность проводить новые атаки.

По информации агентства Reuters, подтверждено уничтожение лишь примерно трети иранского ракетного арсенала. В то же время судьба еще примерно трети остается неопределенной.

