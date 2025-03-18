Рекордно возросло количество американцев, считающих помощь США Украине недостаточной: опрос

В Соединенных Штатах значительно возросло количество граждан, считающих помощь США Украине недостаточной, а также тех, кто хотел бы увеличения военной поддержки Киева, если Россия нарушит ожидаемое перемирие. При этом подавляющее большинство американцев считают, что Москва нарушит соглашение о прекращении войны, если оно будет достигнуто.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании Gallup, результаты которого были обнародованы во вторник, 18 марта. В компании отметили, что этот показатель рекордно вырос за все время полномасштабной войны РФ против Украины.

Согласно данным опроса, 46% американцев считают, что США делают недостаточно для оказания помощи Украине. Такое мнение высказали на 16% больше американцев, чем в декабре.

Среди демократов этот показатель достигает 79%, среди независимых – 46%, среди республиканцев – 12%.

В то же время, количество тех, кто считает, что США делают для Украины слишком много (30%) или достаточно (23%), существенно сократилось.

Социологическая компания объясняет эти тенденции политикой нынешнего президента США Дональда Трампа по поводу российско-украинской войны. Опрос проводился с 3 по 11 марта – после неудачных переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме и объявления Вашингтоном паузы по военной помощи Киеву.

В компании отметили, что до этого самый высокий процент американцев, оценивавших помощь США Украине как недостаточную, составил 38% (в августе 2022 года).

Согласно опросу, 53% американцев считают, что США должны продолжать поддерживать Украину для возвращения ее территории, даже если это потребует много времени. Среди них 82% демократов, 54% независимых и 22% республиканцев.

Что касается потенциального соглашения о прекращении войны, 79% американцев обеспокоены ожиданием, что Россия его нарушит. Кроме того, около 70% обеспокоены тем, что это соглашение слишком выгодно Москве.

64% граждан США хотели бы, чтобы США усилили военную помощь Украине, если Россия нарушит условия потенциального соглашения.

Авиаудары Соединенных Штатов по российским военным объектам в Украине поддержали бы 42%, а отправку наземных войск – 30%.

В компании отметили, что рост сторонников поддержки Украины в США может заставить администрацию Трампа пересмотреть свою политику в отношении войны, особенно если Россия нарушит потенциальное соглашение о прекращении огня.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По ее результату, Кремль отверг идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись не избивать по инфраструктуре и энергетике в течение этого времени.

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