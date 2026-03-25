Рекорд за пять лет: в ЕС выросло количество случаев выдворения россиян, в лидерах три страны

В 2025 году Европейский Союз выдворил со своей территории рекордное количество российских граждан – более 10 тыс. Такое количество стало самым высоким показателем за последние 5 лет.

Об этом сообщает издание "Верстка". Среди лидеров по выселению россиян – Германия, Литва и Франция.

Рекордный рост депортаций граждан России из стран ЕС в 2025 году

По данным медиа, в 2025 году государства-члены Евросоюза выдали гражданам России 10 415 предписаний покинуть территорию ЕС. Это стало рекордным показателем за последние пять лет и почти вдвое превысило уровень довоенного 2021 года.

По сравнению с 2024 годом количество депортированных увеличилось на 38% (на 2 880 человек), что стало самым большим годовым приростом за последние годы. В 2024 году он составлял лишь 2,9%, в 2023 году – 30,5%, а в 2022 году – 7%.

Больше всего предписаний выдала Германия – 3 030, что на 22,2% больше, чем в предыдущем году, сохранив лидерство по этому показателю уже третий год подряд.

Второе место заняла Литва с рекордным ростом на 190% – 1 795 предписаний, а Франция оказалась на третьем месте, которая сократила количество выдворений на 3,4% и выдав 1 130 предписаний.

"Не высылали россиян в 2025 году только две страны Евросоюза – Словакия и Мальта. В 2024 году, кроме них, предписания не выдавали также Португалия и Румыния", – отмечается в материале.

По данным статистической службы "Евростат", предписания покинуть ЕС выдают гражданам, которые находятся на территории Евросоюза незаконно. К этой категории относятся лица, въехавшие в ЕС нелегально, а также те, кто въехал легально, но впоследствии остался в стране без разрешения.

Напомним, осенью 2025 года Латвия приказала 841 гражданину России покинуть страну до 13 октября. Причиной этого стало то, что россияне не смогли доказать владение латвийским языком и пройти обязательные проверки безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, уже с 1 ноября будет запрещено осуществлять нерегулярные автобусные пассажирские перевозки из Латвии в Россию и Беларусь. Речь идет об экскурсионных автобусах – Госпогранслужбе поручено с указанной даты не пропускать через границу такой транспорт на пунктах пропуска Патерниеки, Гребнева и Терехово.

Соответствующее решение приняло правительство. Хотя формально запрет введен только до конца октября 2026 года, в Министерстве транспорта и сообщений рассматривают и запрет регулярных рейсов в РФ и РБ.

