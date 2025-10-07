Правительство Латвии запретило экскурсионные автобусы в Россию и Беларусь: подробности

Уже с 1 ноября будет запрещено осуществлять нерегулярные автобусные пассажирские перевозки из Латвии в Россию и Беларусь. Речь идет об экскурсионных автобусах – Госпогранслужбе поручено с указанной даты не пропускать через границу такой транспорт на пунктах пропуска Патерниеки, Гребнева и Терехово.

Соответствующее решение приняло правительство, сообщает государственный вещатель страны. Хотя формально запрет введен только до конца октября 2026 года, в Министерстве транспорта и сообщений рассматривают и запрет регулярных рейсов в РФ и РБ.

Из-за чего введен запрет

Запрет распространяется на всех перевозчиков независимо от страны регистрации юридического лица и транспортного средства.

"В связи с нынешней геополитической ситуацией и призывом правительства к жителям Латвии воздержаться от поездок в Беларусь и Россию выявлено увеличение потока нерегулярных организованных автобусных рейсов, а также пробки на пограничных дорогах. Такая ситуация создает дополнительные риски безопасности, в частности угрозы нелегальной иммиграции, разведдеятельности иностранных спецслужб и вербовки граждан. Поэтому необходимо установить ограничения на международные нерегулярные пассажирские перевозки при пересечении границ этих стран", – заявил министр сообщения Атис Швинка.

Что еще планируется сделать

Пересечение границы Латвии из указанных стран, как и раньше, будет возможным, но только на регулярных автобусных рейсах, на которых пассажиры регистрируются и проходят проверку. Сейчас из Латвии выполняются три регулярных маршрута в Беларусь и шесть в РФ.

Однако латвийский министр убежден, что регулярные рейсы также следует приостановить без продления лицензий.

По словам Атиса Швинки, после приостановления нерегулярных рейсов в его ведомстве "оценивают правовую базу" для приостановления регулярных – на аналогичных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, Латвия из-за угрозы национальной безопасности также запретила въезд россиянам, которые владеют недвижимостью возле стратегических объектов. Сейчас все граждане РФ должны заблаговременно предоставлять полную информацию для въезда в эту страну, или рискуют получить штраф до 2000 евро.

