Латвия обязала почти тысячу граждан России покинуть страну из-за незнания латвийского языка

Латвия приказала 841 гражданину России покинуть страну до 13 октября. Причиной этого стало то, что россияне не смогли доказать владение латвийским языком и пройти обязательные проверки безопасности.

Видео дня

Об этом сообщает Politico. Если же граждане России, которые не выполнили новые иммиграционные правила Риги, не выедут из Латвии, им грозит депортация.

Латвия ужесточила иммиграционные правила

После полномасштабного вторжения России в Украину Латвия внесла изменения в свой иммиграционный закон, а в 2024 году еще больше ужесточила его, сделав правила более строгими для граждан России, которые хотят остаться в балтийской стране.

Согласно поправкам, граждане России должны были подать заявку на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латвийского языка на уровне А2 и пройти проверку безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 года, чтобы легально оставаться в стране.

Новые правила коснулись около 30 тысяч граждан России. Хотя большинству удалось их соблюдать, около 2600 добровольно покинули Латвию.

Однако 841 гражданин России не подал необходимые документы вовремя. Сейчас им сообщили о необходимости выезда до 13 октября, сказала руководитель отдела связей с общественностью Управления по делам гражданства и миграции Латвии (OCMA) Мадара Пуке.

Однако, похоже, есть россияне, которые не знали об упомянутых выше изменениях.

"Только когда им перестают платить пенсию, они понимают, что что-то не так. Тогда они звонят. "Почему мне не выплачивают пенсию?" Мы говорим им: "У вас нет вида на жительство". Они спрашивают: "Где мой вид на жительство?" Мы говорим: "Вы должны соблюдать закон", – рассказала Майра Розе, глава OCMA.

Пребывание таких нарушителей в Латвии после 13 октября становится незаконным, доступ к социальным услугам для них будет прекращен. Постоянное несоблюдение требований без обоснования может привести к принудительной депортации Государственной пограничной службой.

Как сообщал OBOZ.UA, уже с 1 ноября будет запрещено осуществлять нерегулярные автобусные пассажирские перевозки из Латвии в Россию и Беларусь. Речь идет об экскурсионных автобусах – Госпогранслужбе поручено с указанной даты не пропускать через границу такой транспорт на пунктах пропуска Патерниеки, Гребнева и Терехово.

Соответствующее решение приняло правительство. Хотя формально запрет введен только до конца октября 2026 года, в Министерстве транспорта и сообщений рассматривают и запрет регулярных рейсов в РФ и РБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!