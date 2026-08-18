Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за время его президентства: в чем причина

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа упал до 33 %, что является самым низким показателем за всё время его президентства. Американцев беспокоит, что война США с Ираном продлится ещё долго.

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Между тем 64% респондентов не одобряют деятельность Трампа, как показал недавний опрос Reuters/Ipsos. Об этом сообщило издание Reuters.

Рейтинг Трампа упал

Согласно опросу Reuters/Ipsos, завершившемуся в понедельник, рейтинг Дональда Трампа упал до рекордных 33% – самого низкого показателя за время его президентства. Лишь 33% респондентов заявили, что одобряют деятельность своего президента, тогда как 66% отметили, что не одобряют.

"Рейтинг одобрения Трампа, который снизился с 35% в опросе, завершившемся в начале этого месяца, и ниже, чем когда-либо в течение его текущего срока, теперь равен самому низкому уровню его предыдущего срока, достигнутому в декабре 2017 года", – говорится в материале.

Война с Ираном

Американцы, принявшие участие в опросе, считают, что война с Ираном продлится еще долго. Так, популярность Трампа в этом году снизилась после того, как он отдал приказ нанести удары по Ирану совместно с союзником США – Израилем. Изначально Трамп заявлял, что конфликт с Ираном продлится несколько недель. Однако Иран оказался стойким и в значительной степени сдерживал торговлю нефтью через Ормузский пролив, даже когда конфликт пошел на убыль.

"Возникший конфликт парализовал пятую часть мировой торговли нефтью, спровоцировав резкий рост цен на бензин, который ложится тяжелым бременем на американские домохозяйства, а также союзников Трампа из Республиканской партии, которые защищают большинство в Конгрессе на промежуточных выборах в ноябре", – отметило издание.

Что касается того, как долго ещё продлится война с Ираном, около 80% американцев, среди которых 87% демократов и 71% республиканцев, считают, что участие США в конфликте в Иране продлится ещё долго. И лишь 16% заявили, что конфликт, вероятно, закончится через несколько недель.

Опрос Reuters/Ipsos был проведен онлайн, в нем приняли участие 1166 респондентов из США по всей стране, погрешность составляет несколько процентных пунктов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Иран пригрозил перейти к полномасштабному наступлению в Ормузском проливе, если дипломатические усилия по прекращению войны с США провалятся. Тегеран заявил о готовности нанести военный удар, чтобы прорвать американскую морскую блокаду, в то время как Вашингтон требует от Ирана фактической капитуляции.

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