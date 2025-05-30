Редкое явление: в Канаде нашли кошку с шестью лапами. Фото

В Эдмонтоне, канадская провинция Альберта, к волонтерам попало необычное животное - бездомная кошка с шестью лапами. Волонтеры-спасатели животных собрали деньги на операцию и передали кошку в ветеринарную клинику. Там ее прооперировали - и сейчас бывшая бездомная получила имя, жилье и хозяйку.

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Как отметили волонтеры Furget Me Not Animal Rescue, кошка Битси попала к ним в конце апреля 2025 года. Уже в начале мая животное прооперировали, а впоследствии нашлась женщина, которая забрала Битси жить к себе домой. Эту историю рассказал таблоид Daily Mail.

Когда волонтеры впервые увидели Битси, они были шокированы - у кошки из спины торчали еще две конечности. Несмотря на свой необычный внешний вид, животное было ласковым и дружелюбным, что свидетельствовало о том, что о нем раньше заботились.

"Она была довольно грязной и имела язвы на трех из шести лапок. Но к счастью, она была также невероятно милой. Она точно не была одичалой кошкой", - рассказывает глава Furget Me Not Animal Rescue Кристин Колтун.

Однако кошка была слабой и больной. Кроме того, что ее лишние лапы мешали ей, у животного были язвы. Битси было сложно встать на конечности так, чтобы дотянуться до тарелки с едой.

Ветеринары вв

говорят, что "дополнительные" лапы у Битси появились от близнеца, которого она поглотила еще в утробе матери. Такое в природе случается, но очень редко. И животные с такими недостатками, разумеется, живут недолго.

Ветеринары вылечили язвы кошки. Также Битси перенесла операцию по ампутации "лишних" конечностей и "лишней" части таза. Операция длилась два часа.

"Дополнительные лапы были прикреплены к одной из задних с помощью еще одного частичного таза, который также не прижился. Нам пришлось ампутировать две дополнительные конечности и заднюю лапу, чтобы обеспечить наилучшее качество жизни для Битси", - рассказала врач Маккензи Савацки.

Госпожа Савацки и стала новой владелицей Битси.

Хотя теперь у животного только три лапы, состояние кошки значительно улучшилось. Она теперь свободно передвигается и комфортно отдыхает, рассказывает врач.

В Furget Me Not Animal Rescue Битси называют рок-звездой. И недаром - когда-то шести-, а теперь трехлапая кошка бегает и играет.

"Она может даже прыгать, прыгает на наш диван и столы. Она легко привыкла к тому, что у нее три лапы. Я думаю, что она настолько счастлива, что теперь вообще не чувствует боли", - рассказала госпожа Савацки.

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