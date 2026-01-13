Разрабатывали более 18 месяцев: в США выпустили куклу Барби с аутизмом. Фото

Американский производитель игрушек Mattel представил первую в истории куклу Barbie с аутизмом. Новинку разрабатывали в течение 18 месяцев в партнерстве с аутистическим сообществом ASAN.

Об этом сообщила компания Mattel. Отмечается, что главная цель проекта – дать возможность нейроотличным детям увидеть себя в любимых игрушках.

"Каждый ребенок заслуживает того, чтобы видеть себя в Барби", – отметила Джейми Цигельман, руководитель направления кукол в Mattel.

Новая кукла вошла в коллекцию Barbie Fashionistas, которая отличается наибольшим разнообразием оттенков кожи, телосложения, а также медицинских состояний и форм инвалидности.

Тесно сотрудничая с ASAN команда дизайнеров Barbie сознательно заложила в игрушку элементы, которые отражают специфический сенсорный опыт в аутистическом спектре.

Так, глаза куклы немного направлены в сторону, что отражает то, как некоторые люди с аутизмом избегают прямого зрительного контакта.

У этой Barbie полностью гибкие локти и запястья, что позволяет ей имитировать характерные движения руками людей с аутизмом.

В комплект входят аксессуары для снижения стресса и улучшения коммуникации.

Кукла имеет розовый фиджет-спиннер, она носит розовые наушники с шумоподавлением, чтобы уменьшить сенсорную перегрузку.

А также у нее есть розовый планшет с символическими кнопками вспомогательной и альтернативной связи на экране, чтобы помочь ей справляться с повседневным общением.

Одежда куклы также продумана: свободное платье изготовлено из ткани, которая минимизирует раздражение кожи. Дополняют наряд Barbie фиолетовые сандалики на плоской подошве для обеспечения устойчивости и свободы движений.

Компания Mattel также сняла видео, посвященное первой встрече с аутистичной Barbie.

Новая Барби уже доступна в крупных торговых сетях. В честь запуска Mattel также передали более тысячи таких кукол в детские больницы США.

Как сообщал OBOZ.UA, первые куклы Barbie поступили в продажу 67 лет назад. На протяжении всех этих лет кукла Барби неоднократно поменяла свой внешний вид, формат фигуры, профессии, познакомилась с бой-френдом и создала семью.

