Разницу увидят только самые внимательные: Facebook сменил логотип и только озадачил сеть

Компания Meta только что объявила об обновлении айдентики социальной сети Facebook, в которую вошла также и смена ее логотипа. Обновленное изображение в компании назвали "более смелым, энергичным и долговечным", в частности за счет "более уверенного выражения основного синего цвета". Хотя лого и осталось знакомым любому в интернете.

Но информация об этом, которая появилась в блоге компании, озадачила блогеров, журналистов и пользователей самого Facebook. По крайней мере, обозреватель издания The Verge Джей Питерс поделился, что едва смог разглядеть, что именно изменилось.

"По сути, он такой же, как и предыдущий, за исключением того, что синий более темно-синий, а маленькая буква "f" имеет несколько тонких изменений", – так описал он новый логотип соцсети. И поиронизировал над формулировкой об изменении цвета: "Слишком много слов, чтобы сказать, что логотип темно-синий".

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Впрочем, он одновременно похвалил аккуратный подход к смене логотипа. Из-за того, что соцсеть имеет 2 миллиарда активных пользователей, действительно радикальные изменения могли бы не понравиться слишком большому количеству людей. Именно поэтому их предпринимают небольшими шагами.

Напомним, что логотип Facebook пережил уже 5 обновлений. И только одно из них было действительно радикальным, когда в 2019 году значок превратился из квадратного в круглый и заметно изменил цвет.

В нынешний пакет обновлений айдентики соцсети попало также расширение палитры фирменных цветов. К ней, в частности, прибавили больше оттенков фирменного синего. Также подверглись небольшому редизайну изображения реакций. Наиболее заметно изменилась реакция "ха-ха".

В ближайшее время Meta планирует ввести еще больше изменений во внешний вид Facebook. Текущее обновление компании назвали первым этапом на этом пути. Когда именно они будут внедрены, пока неизвестно.

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