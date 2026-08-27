Работает дольше, чем на батарейках: в США представили автономный беспилотный вертолёт. Фото

Американская технологическая компания Iveda представила IvedaAir — линейку автономных беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, предназначенных для транспортировки грузов, разведки и обеспечения воздушной связи. Основной моделью линейки стал GX10-F100, оснащенный бензиновым двигателем , который, по данным разработчика, может находиться в воздухе более 150 минут — до пяти раз дольше, чем традиционные квадрокоптеры с аккумуляторным питанием.

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Об этом сообщает Interesting Engineering. Издание отмечает, что Iveda позиционирует новый беспилотник в первую очередь для военных, аварийно-спасательных и других задач, требующих длительного пребывания в воздухе и работы в сложных условиях.

Бензиновый беспилотник может перевозить до 9 кг груза

GX10-F100 имеет длину и диаметр ротора около 1,8 метра. Беспилотный вертолёт оснащён полусимметричным крылом из углеродного волокна и способен перевозить до 19 фунтов, или примерно 9 кг, груза.

Вместимость топливного бака составляет 1,43 галлона — около 5,4 литра. Максимальная скорость аппарата достигает 68 миль в час, или примерно 109 км/ч, а дальность полета составляет до 19 миль — около 31 км.

Сочетание длительного времени полёта и грузоподъёмности, по замыслу разработчика, позволит использовать аппарат там, где обычные аккумуляторные дроны сталкиваются с ограничениями. Речь идет, в частности, о побережье, отдаленных районах и местности с сильным ветром.

В военной сфере GX10-F100 может использоваться для доставки оборудования и припасов военным в труднодоступные или опасные районы. Кроме того, аппарат может выполнять разведывательные задачи и работать в качестве воздушного ретранслятора связи.

В то же время компания Iveda рассматривает его применение не только в военной сфере. Среди потенциальных направлений — морская безопасность, работа служб общественной безопасности и спасателей, реагирование на чрезвычайные ситуации, мониторинг инфраструктуры и архитектурные проекты.

Автономное программное обеспечение позволяет отслеживать цели

GX10-F100 работает с собственным программным обеспечением автономности IvedaAI, которое используется для навигации и выполнения воздушных разведывательных задач.

Система поддерживает навигацию по маршрутным точкам. Оператор может заранее определить маршрут, по которому должен двигаться беспилотник. Также программное обеспечение позволяет отслеживать цели и передавать видео в режиме реального времени, чтобы оператор получал изображение во время полета аппарата.

В компании заявляют, что IvedaAir создавали для работы в сложных операционных условиях, где возможностей обычных коммерческих квадрокоптеров может быть недостаточно.

"Операторы, для которых миссии имеют критически важное значение, были вынуждены работать в рамках ограничений дронов, которые изначально не были созданы для тех сред, в которых они эксплуатируются. Эту проблему должна решить наша новая линейка вертолетов", — заявил генеральный директор и основатель Iveda Дэвид Ли.

В линейку IvedaAir также вошел электрический вариант GX10-F100 — EX10-E. Отдельно компания предлагает многороторный квадрокоптер для коммерческого использования.

Дроны уже доступны для государственных закупок

Iveda заявляет, что её беспилотные системы соответствуют требованиям National Defense Authorization Act и Trade Agreements Act, которые регулируют происхождение и безопасность технологий, закупаемых федеральными учреждениями США.

Государственные учреждения США уже могут приобретать вертолеты через федерального партнера компании GlobalMed. Линейка доступна в рамках контракта Defense Logistics Agency Tailored Logistics Support, который обеспечивает государственным учреждениям готовый канал закупок.

Приобрести аппараты напрямую у производителя также могут сертифицированные гражданские и военные пилоты.

После запуска IvedaAir компания планирует изучить возможность переоборудования списанных полноразмерных вертолетов в автономные летательные платформы. Такой подход потенциально позволит повторно использовать воздушные суда, которые завершили обычный срок эксплуатации.

В то же время Iveda пока не сообщила, когда может начаться такая программа, и не раскрыла технических деталей будущего проекта.

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