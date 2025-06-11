Пять стран ввели санкции против членов Кабмина Нетаньяху: что происходит

Великобритания, Канада, Норвегия, Новая Зеландия и Австралия ввели санкции против израильских министров национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и финансов Бецалеля Смотрича. Их обвиняют в якобы подстрекательстве к насилию против палестинцев на Западном берегу.

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Как отмечает Reuters, санкции включают запрет на въезд и замораживание активов названных лиц. В США осудили этот шаг и призвали отменить санкции.

В совместном заявлении министров иностранных дел Великобритании, Канады, Норвегии, Новой Зеландии и Австралии указано, что "Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич подстрекали к экстремистскому насилию и серьезным нарушениям прав человека в отношении палестинцев".

"Правительству Нетаньяху публично и частным образом дали четко понять, что Израиль должен прекратить расширение незаконных поселений, которые подрывают будущее палестинское государство, подавить насилие со стороны поселенцев и осудить провокационные и экстремистские заявления обоих указанных лиц", – говорится в заявлении.

"Незаконными поселениями" названы территории, которые контролирует Израиль на Западном берегу.

В свою очередь в США призвали указанных союзников отменить санкции.

"И санкции не способствуют усилиям США, направленным на прекращение огня, возвращение всех заложников домой и прекращение войны. Мы отвергаем любое понятие эквивалентности: ХАМАС – это террористическая организация, которая совершила неописуемые зверства, продолжает удерживать в заложниках невинных гражданских лиц и мешает населению Газы жить в мире. Мы напоминаем партнерам, что не нужно забывать, кто является настоящим врагом", – отметил глава государственного департамента США Марко Рубио.

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир поблагодарил госсекретаря США за поддержку.

"Американская администрация является моральным компасом перед лицом растерянности некоторых западных стран, которые решили успокоить такие террористические организации, как ХАМАС. Но Израиль не боится и мы будем продолжать борьбу с терроризмом", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правительство Израиля одобрило план президента США Дональда Трампа по временному прекращению огня в секторе Газа на 60 дней.

С того времени уже прошло две недели, однако группировка ХАМАС все еще "изучает предложение".

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