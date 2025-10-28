Путин заявил, что в отношениях России с КНДР 'все идет по плану', и передал 'послание' Ким Чен Ыну

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявил, что двусторонние отношения между странами развиваются "по плану". Он попросил передать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну свои наилучшие пожелания.

По информации агентства Reuters, 27 октября Путин встретился с северокорейской делегацией, в частности с министром иностранных дел Чхве Сон Хуэй. Во время переговоров диктатор напомнил, что в прошлом году стороны подписали договор о стратегическом партнерстве. Российский лидер также упомянул о переговорах с Ким Чен Ыном в Пекине, где они обсудили перспективы сотрудничества.

В российско-корейском договоре говорится, в частности, об отправке корейских солдат воевать на стороне России и поставках боеприпасов. Reuters отмечает, что, по оценкам Киева и Сеула, КНДР отправила более 10 000 военнослужащих на войну в Украине, взамен Россия должна была предоставить Северной Корее военно-технологическую помощь. Согласно данным разведки Южной Кореи, в боях погибли более 2000 северокорейских военных.

Кроме встречи с российским диктатором, Чхве Сон Хуэй провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В МИД РФ заявили, что напряжение на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии вызвано "агрессивными действиями США и их союзников".

Ранее OBOZ.UA сообщал: лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что "Дружба" Северной Кореи и России достигла "исторического пика", является "непобедимой" и "будет продолжаться вечно". Отношения между Пхеньяном и Москвой якобы стали более тесными "в кровавых битвах" против украинских воинов на Курщине.

