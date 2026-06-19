«Путин заплатит за вооружение для Украины»: сенаторы США внесли громкий законопроект

В США группа сенаторов представила законопроект, который может разрешить использование конфискованных российских активов для закупки оружия и оборонного оборудования для Украины. Инициатива получила двухпартийную поддержку и предусматривает расширение действующих механизмов, которые уже позволяют использовать замороженные средства РФ.

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В случае принятия документа Украина сможет получить дополнительное финансирование без затрат для американских налогоплательщиков. Об этом сообщает пресс-служба Сената.

Инициатива принадлежит группе сенаторов США: Джону Корнину, Крису Кунсу, Роджеру Викеру, Тиму Кейну, Чаку Грасси и Шелдону Уайтхаусу.

Сенаторы внесли на рассмотрение законопроект под названием SABER Act, который дополняет уже действующий REPO Act. Его цель — – — позволить направлять конфискованные российские суверенные активы, в частности средства Центрального банка РФ, на закупку военной техники для Украины.

Сенатор Джон Корнин пояснил, что действующий механизм уже создал основу для использования замороженных российских средств, но новый закон расширяет сферу их применения.

"Расширяя допустимые рамки использования средств для пополнения арсенала Украины, этот закон станет еще одним шагом навстречу нашему союзнику в защите от российской агрессии и заставит Путина оплатить вооружение Украины", — – отмечают авторы.

Сенатор Крис Кунс подчеркнул, что Украина остается на передовой борьбы с российской агрессией.

"Украина находится на передовой линии свободы в Европе… нам необходимо обеспечить ее необходимыми средствами и ресурсами, чтобы она смогла победить Путина на поле боя", — – отметил он.

Сенатор Роджер Викер подчеркнул, что законопроект позволит более эффективно использовать уже замороженные российские активы.

"Закон SABER будет основываться на действующем законодательстве, позволяя использовать конфискованные российские суверенные активы для закупки военной техники", — – считает он.

Сенатор Тим Кейн заявил, что инициатива направлена на усиление международной поддержки Украины.

"Международное сообщество должно продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для успешной борьбы", — – говорит он.

Сенатор Чак Грасси добавил, что поддержка Украины не влечет за собой дополнительных расходов для США.

"Важно отметить, что эта поддержка Украины не влечет за собой никаких расходов для американских налогоплательщиков", — – пояснил он.

Сенатор Шелдон Уайтхаус напомнил, что уже действующий закон REPO стал первым шагом в использовании российских активов.

"Сотни миллиардов долларов замороженных российских средств должны быть использованы с пользой для отражения российских захватчиков", — – добавил он.

Как это работает сейчас

Действующий закон REPO Act позволяет США конфисковывать и передавать замороженные российские активы для:

международных компенсационных механизмов для Украины

восстановления и реконструкции страны

оказания гуманитарной и экономической помощи

Новый законопроект добавляет ещё одно направление – — прямое финансирование закупок оборонного вооружения и военной техники для Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабной российской агрессии в Украине были конфискованы тысячи активов РФ, в частности 2092 транспортных средства, 1933 объекта недвижимости и другое имущество на сумму свыше 28 млрд грн, а в бюджет уже поступило более 8 млрд грн. С начала 2026 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) взыскал ещё 20 активов, а в целом уже реализовано 85 конфискованных объектов.

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