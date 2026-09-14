Путин, Си Цзиньпин и Моди на саммите БРИКС призвали к установлению нового мирового порядка, но есть "нюанс"

В Нью-Дели (Индия) в ходе саммита БРИКС лидеры стран-участниц выступили за изменение действующего мирового порядка и усиление влияния государств Глобального Юга и Востока. В то же время у них нет общего видения того, каким именно должен быть этот порядок и как его создать.

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Об этом говорится в анализе BBC, посвященном итогам встречи. Как отмечает издание, участникам удалось принять совместную декларацию, однако наиболее спорные вопросы в ней решили обойти.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что лидеры стран должны все чаще выступать не как те, кто следует правилам, установленным другими, а как те, кто сам определяет правила.

Президент России Владимир Путин также поддержал идею нового мирового порядка, при котором центр влияния смещается на Юг и Восток. Он раскритиковал тех, кто, по его словам, "не желает мириться с меняющейся реальностью" и пытается всеми возможными способами сдерживать набирающих силу конкурентов.

В то же время Индия не стремится превращать БРИКС в антизападный блок. Моди отдельно подчеркнул, что объединение "не направлено против кого-либо".

Для Дели это принципиально важно, поскольку Индия стремится поддерживать отношения с государствами, которые сами находятся в состоянии конфронтации друг с другом. Индийский дипломат и бывший посол Анил Тригунаянт заявил BBC, что некоторые страны хотели бы превратить БРИКС в антизападный блок, однако "БРИКС такой организацией не является".

По его словам, Индия, напротив, продвигает идею "стратегической автономии в эпоху войн", одновременно создавая механизмы для более тесного сотрудничества между участниками объединения.

В то же время между государствами БРИКС сохраняются существенные разногласия. В частности, в 2020 году конфликт между Индией и Китаем на спорном участке границы привел к человеческим жертвам. Иран и ОАЭ также оказались по разные стороны нынешней войны на Ближнем Востоке.

Одним из главных результатов саммита стало принятие совместной декларации. В ней страны БРИКС призвали к максимальной сдержанности на Ближнем Востоке и осудили нападения на гражданскую инфраструктуру и мирные ядерные объекты, при этом не возложив ответственность за них ни на одну из сторон.

В то же время война России против Украины в декларации вообще не упоминается. Это отличается от предыдущих итоговых документов БРИКС, в которых участники призывали к мирному урегулированию конфликта.

Осторожными были и формулировки, касающиеся торговли. В документе выразили обеспокоенность "неизбирательным повышением тарифов" и осудили односторонние санкции, однако США напрямую не упомянули.

По оценке BBC, собрать лидеров за одним столом оказалось значительно проще, чем договориться о том, каким именно должен быть новый мировой порядок и как его создать. Именно это противоречие стало одной из главных тем саммита.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия передает Китаю военный опыт и технологии, полученные в ходе войны против Украины. По данным The Economist, с 2024 года китайские военнослужащие проходят подготовку на российском полигоне вблизи Волгограда, где одновременно тренируются подразделения российской армии, воюющие на востоке Украины. Кроме того, Москва передает Пекину технологии в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, а также помогает получать данные об эффективности западного вооружения.

В то же время Китай продолжает поставлять России двигатели, электронику и другие товары двойного назначения, которые использует российский военно-промышленный комплекс. Пекин при этом официально отрицает масштабное военно-техническое сотрудничество с Москвой.

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