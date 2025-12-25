'Пусть же утихнет грохот оружия': Папа Римский в рождественском поздравлении призвал молиться за украинский народ

Папа Римский Лев XIV в четверг, 25 декабря, поздравил народы мира с Рождеством. Понтифик пожелал мира всем, кто страдает от войны и утешения, и солидарности для тех, кто страдает от нищеты, несправедливости, насилия и стихийных бедствий.

Видео дня

Об этом сообщает Vatican News. В своем поздравлении он упомянул и Украину, вновь призвав к прекращению огня.

Папа Римский поздравил Украину с Рождеством

В своей речи Его Святейшество подчеркнул, что путь мира – это ответственность.

"Особенно молимся за страждущий украинский народ: пусть же утихнет грохот оружия, а вовлеченные стороны, поддержанные усилиями международного сообщества, найдут отвагу вести искренний, прямой и уважительный диалог", – сказал понтифик, приветствуя прихожан с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.

Лев XIV подчеркнул, что в Рождестве уже "вырисовывается основополагающее решение, которым будет руководствоваться вся жизнь Божьего Сына вплоть до смерти на кресте: решениене оставить нам бремя греха, а Самому нести его за нас, взять его на Себя".

"Если каждый из нас – на всех уровнях – вместо обвинять других, сначала признавал бы свои огрехи и просил за них прощения у Бога, а одновременно ставил бы себя на место тех, кто страдает, проявлял бы солидарность с самыми слабыми и угнетенными, тогда бы мир изменился", – подчеркнул понтифик.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский тоже поздравил украинцев с Рождеством Христовым 24 декабря. Он сказал, что это уникальное время, которое имеет особый дух и магию для всех граждан. Как отметил Зеленский, "несмотря на все, мы вместе и сегодня". Это ощущение, которое дает надежду и помогает держаться, никто не отберет, утверждает глава государства.

В Сочельник главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский и министр обороны Денис Шмыгаль поздравили защитников Украины со светлым праздником, одним из самых теплых и важных для каждой украинской семьи. Из-за войны, развязанной Россией, сотни тысяч наших воинов вынуждены встречать Рождество Христово на фронте, защищая уют родных.

Как сообщал OBOZ.UA, к поздравлениям также присоединился и начальник ГУР Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что в Рождество Христово важно вспомнить, что украинцы – это большая семья, а человечность – наша национальная черта. А послы Германии, Франции и Великобритании исполнили в киевском метро "Щедрик" в знак солидарности с Украиной.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!