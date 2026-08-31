Прорыв через 100 км "вражеского" тыла: польский спецназ первым в НАТО прошел обучение по опыту Украины

Польские спецназовцы стали первыми военнослужащими из страны-члена НАТО, принявшими участие в учениях, основанных на опыте войны Украины против России. Военнослужащие должны прорваться через условную линию фронта, незаметно преодолеть около 100 километров территории и с помощью беспилотника поразить имитированную цель.

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Учения проходят в Германии и отрабатывают сценарии, связанные с современной войной, в частности с широким применением дронов. Об этом сообщает Associated Press, которое получило возможность побывать на полигоне и пообщаться с военнослужащими.

Несколько дней в "тылу противника"

Учения проходят на территории площадью около 3000 квадратных километров в баварской сельской местности. Польские спецназовцы должны незаметно пройти мимо подразделений воздушно-десантной пехоты армии США, выполняющих роль противника.

Американские военные занимают позиции на передовой после десантирования на территории полигона в Хоэнфельсе. Если польским бойцам удастся пройти через условную линию фронта, им предстоит направиться на север и преодолеть примерно 100 километров немецкой сельской местности.

Конечной точкой маршрута является другой полигон в Графенвере, где польское подразделение должно уничтожить имитированную цель с помощью беспилотника.

На пути спецназовцев расположены фермы, деревни, частные и государственные камеры видеонаблюдения, а также населенный пункт с большим количеством людей. Все это создает дополнительные риски для обнаружения военных.

Военных проверяют даже гражданские лица

Одним из элементов учений является проверка способности спецназовцев оставаться незаметными среди гражданского населения. Большинство местных жителей не проинформированы о проведении маневров, поэтому их реакция также становится частью сценария.

Если гражданские заметят подозрительных людей и сообщат о них полиции, эта информация может быть передана военным, которые используют её для поиска польской группы.

Во время предыдущих учений американские "зеленые береты" даже снимали военную форму, чтобы не привлекать внимания. В то же время, как отметили американские военные, замаскироваться среди населения недостаточно – необходимо оставаться незаметным и для самих гражданских лиц.

Против спецназа используют дроны

Американские военные также пытаются обнаружить польское подразделение с помощью беспилотников. В предыдущих вариантах таких учений американская сторона имела в своём распоряжении около сотни дронов.

В случае обнаружения польской группы США могут направить для её поиска военную полицию со служебными собаками или задействовать дополнительные беспилотники. По сценарию учений военнослужащие могут быть условно взяты в плен или уничтожены.

Учения разработаны на основе опыта Украины

Сценарий разработали американские "зеленые береты". Его построили с учетом проблем, с которыми украинские военные сталкиваются во время войны против России.

"Мы используем уроки, извлеченные из опыта Украины", – заявил офицер спецназа армии США, работающий в тренировочном комплексе. По его словам, военные пытаются воссоздать трудности, с которыми сталкиваются как украинские силы, так и российская армия.

Это уже третья подобная версия учений, проведенная американскими "зелеными беретами" в этом году, но впервые к ним присоединился союзник США по НАТО – Польша.

Американские военные ожидают, что интерес к таким учениям проявят и представители других стран Альянса. По словам одного из военнослужащих, их планируют проводить несколько раз в год.

НАТО уделяет всё больше внимания украинскому опыту

Учения демонстрируют, насколько важными для американских и европейских военных становятся уроки современной войны, в частности опыт Украины в использовании беспилотников.

В то же время в США продолжаются дискуссии о будущем присутствии американских войск в Европе. Администрация президента Дональда Трампа пересматривает дальнейшие подходы к размещению американского контингента, что вызывает беспокойство среди союзников по НАТО.

Несмотря на это, интерес к украинскому опыту ведения современной войны остается высоким. Украина, в частности, делится с партнерами наработками по применению беспилотников.

Отдельным фактором является рост числа случаев появления неизвестных дронов в Европе. В этом месяце беспилотники замечали над немецкой военной базой, а дрон со взрывчаткой обнаружили в одном из ключевых грузовых аэропортов Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ленинградской области России силовые структуры провели масштабные учения, в ходе которых отрабатывали противодействие условному противнику. К учениям были привлечены подразделения Росгвардии и сотрудники пограничного управления ФСБ.

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