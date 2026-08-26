ФСБ и Росгвардию начали готовить к боевым действиям в Ленинградской области: стали известны подробности

В Ленинградской области России силовые структуры провели масштабные учения, в ходе которых отрабатывали противодействие условному противнику. К тренировкам привлекли подразделения Росгвардии и сотрудников пограничного управления ФСБ.

Видео дня

Силовики, в частности, учились противодействовать диверсионно-разведывательной группе, которая якобы могла проникнуть на территорию региона. Об этом сообщают российские СМИ.

Что отрабатывали российские силовики

Учения под названием "Содружество-2026" провели в Ленинградской области, граничащей с Финляндией и Эстонией. Их заявленной целью была подготовка к возможному проникновению противника на территорию России.

В учениях приняли участие подразделения Северо-Западного округа Росгвардии и сотрудники регионального пограничного управления ФСБ.

Согласно легенде учений, через государственную границу в регион проникла условная диверсионно-разведывательная группа. Силовики отрабатывали её поиск, преследование и задержание.

Также участники учений отрабатывали блокирование районов и возможных маршрутов передвижения условных диверсантов.

Росгвардия показала кадры учений

На опубликованных Росгвардией кадрах силовики подъезжают к автобусу, после чего разбивают его окно и проникают внутрь. Из салона они выводят условных задержанных, угрожая им оружием.

На другом видео запечатлен минометный обстрел целей, имитирующих позиции условного противника.

Напомним, что Россия значительно расширила свою инфраструктуру для запуска дронов-камикадзе, создав сеть секретных баз вблизи границ с Беларусью и Украиной. Некоторые из этих объектов уже используются для атак на Украину, а новые модификации дронов потенциально способны достигать территории стран НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Путин поставил перед военным руководством новую стратегическую задачу до конца 2026 года. По информации западных чиновников, речь идет о попытке ослабить Европейский Союз и НАТО изнутри.

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