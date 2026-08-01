Пророссийская партия Нидерландов призвала к выходу страны из ЕС и депортации мигрантов

Нидерландская партия Forum voor Democratie (FvD, то есть "Форум за демократию" – OBOZ.UA) призвала свою страну полностью прекратить прием мигрантов и вывести Нидерланды из состава Европейского Союза. Для этого FvD использовала видео о том, что сейчас происходит на границе в Испании.

Видео дня

Заявление партии опубликовано в соцсети Х. Правда, в сети даже сторонники FvD довольно скептически отнеслись к призыву партии.

"Правительство Испании открыло ворота для многих десятков тысяч просителей убежища. Получив испанский вид на жительство, они могут путешествовать по всей Европе. Политика в отношении границ должна быть радикально изменена. FvD выступает за прекращение приема просителей убежища, NEXIT (по аналогии со словом "Брексит", означающим выход Нидерландов из ЕС, – OBOZ.UA) и ужесточение политики репатриации", – говорится в сообщении FvD.

Свой призыв партия проиллюстрировала кадрами из Испании за последние дни.

О ком идет речь

Forum voor Democratie – ультраправая консервативная популистская евроскептическая политическая партия в Нидерландах, основанная в конце 2016 года Тьерри Боде.

Боде и его сторонники требуют полностью исключить даже перспективу членства Украины в ЕС и НАТО. По их мнению, это приведет к серьезным дестабилизирующим последствиям для Центральной Европы. Также Тьерри Боде убежден, что в Нидерландах необходимо провести референдум о выходе из Евросоюза по примеру Великобритании.

Вместе с тем лидер партии выступает за сближение Нидерландов с Россией.

Хотя Боде это отрицает, есть доказательства того, что его партия была создана "за рубли" и даже сейчас финансируется российским магнатом Владимиром Корниловым.

Даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину Боде открыто защищает действия Кремля и называет себя поклонником диктатора Путина как "героя, который нам нужен".

Вместе с тем Боде утверждает, что высадки астронавтов на Луну ещё никогда не было, что якобы группа "культурных марксистов" пытается "уничтожить европейскую цивилизацию", что Джордж Сорос лично "придумал и распространял" Covid-19, "чтобы украсть нашу свободу" и т. д.

Что происходит в Испании

Как сообщал OBOZ.UA, в Испании решили ввести военный контингент в автономный анклав Сеута после массового наплыва мигрантов через границу с Марокко. Власти города заявили, что всего за один день в анклав нелегально проникли до трех тысяч человек, а в местной полиции заявили, что не смогут удержать ситуацию под контролем. В результате столкновений уже есть погибшие.

Решение было принято после того, как власти анклава обратились к Мадриду с призывом объявить чрезвычайное положение и ввести армию.

На данный момент власти Сеуты утверждают, что в анклав прорвались уже 60 тысяч мигрантов. При этом в Сеуте проживает около 83 тысяч человек. В городе развернуты войска и дополнительные полицейские подкрепления, в частности, спецназовцы.

Сеута – испанский анклав на севере Африки, граничащий с Марокко. Вместе с Мелильей она остается одним из главных сухопутных маршрутов нелегальной миграции в Европейский Союз.

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