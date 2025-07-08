В комнате оставила записку, паспорт и телефон: в Италии исчезла 18-летняя студентка из Украины, которая проходила стажировку. Фото

4 июля в Италии пропала 18-летняя студентка из Украины Мария Бугаева. Девушка вместе с однокурсниками из Братиславского университета проходила стажировку в туристическом селе Каровиньо.

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Об этом сообщают Ansa и Il Messaggero. В своей комнате она оставила паспорт, мобильный телефон и несколько телефонных номеров, записанных на листе бумаги.

Отмечается, что перед исчезновением украинка осуществила только один банковский перевод на счет своего брата. Больше никаких действий зафиксировано не было.

Поисковые работы координируются из центра, развернутого в нескольких сотнях метров от туристического поселка на севере провинции Бриндизи. Именно оттуда, 5 июля, поступило первое сообщение об исчезновении.

В префектуре Бриндизи состоялось совещание, во время которого обобщили все имеющиеся данные: от информации о деятельности девушки во время пребывания в Италии – до событий последних часов перед ее исчезновением.

В частности, следствие рассматривает версию о добровольном отъезде девушки. Ее зафиксировали камеры видеонаблюдения в момент, когда она направлялась от жилого комплекса к пляжу, а затем в направлении съезда возле государственной дороги 379. Известно, что на ней была белая футболка. Полиция также проверила район железнодорожной станции Каровиньо, однако поиски результатов не дали.

В то же время расследование продолжается по нескольким версиям и ни одну из них не отвергают. По предварительным данным, признаков насилия, которое могло бы вызвать исчезновение, пока не обнаружено.

В туристическом поселке Марию Бугаеву описывают как спокойную и уравновешенную девушку, которая приехала в Италию с целью приобретения профессионального опыта. 6 июля у девушки завершался рабочий период стажировки без возможности продления сроков проекта.

Об исчезновении дочери уже сообщено ее родителям в Украине. Они получают актуальную информацию через дипломатические каналы. Поисковые действия продолжаются и за пределами места жительства девушки, участие в них принимают все службы Гражданской защиты провинции Бриндизи.

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