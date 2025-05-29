'Произошло немыслимое': обвал ледника в Швейцарии за несколько минут уничтожил деревню. Фото и видео

В Швейцарии 28 мая обрушилась часть ледника Берч, в результате чего около 90% деревни Блаттен оказались под завалами. Для ликвидации последствий была мобилизована армия.

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По состоянию на утро четверга, 29 мая, один человек продолжал числиться пропавшим без вести. Чиновники опасаются, что "существует риск ухудшения ситуации", передает Daily Mail.

"Произошло немыслимое. Мы потеряли нашу деревню, но не наши сердца. Хотя деревня лежит под огромной кучей обломков, мы знаем, где должны быть восстановлены наши дома и наша церковь", – сказал президент местной громады Маттиас Белвальд на пресс-конференции.

Обвал случился около 15:30 среды по местному времени. Большинство домов стерты с лиц земли, но те, которые остались, подтопила вода.

Стефан Ганзер, глава службы безопасности южного региона Вале, сообщил, что обрушение ледника ожидалось в течение нескольких дней, поэтому большинство людей смогли эвакуироваться. Из деревни также вывезли стадо из 52 коров.

"К счастью, мы увидели этот экстремальный случай в наших симуляциях и смогли эвакуировать район заранее", – процитировало геолога Рафаэля Майораза издание Blick.

Местные власти заявили, что на леднике скопилось три миллиона кубометров льда, снега, песка и скальных пород. Эта масса рухнула в долину и на дома Блаттена.

Известно, что без вести пропал 64-летний мужчина, который был местным жителем. Его продолжали искать члены наземной спасательной операции, а также вертолеты и беспилотник с тепловизионной камерой.

Кристиан Хюггель, профессор окружающей среды и климата в Цюрихском университете, сказал, что масштабы ущерба, нанесенного Блаттену, не имели прецедентов в швейцарских Альпах ни в текущем, ни в предыдущем столетии.

Поскольку река Лонза и ручей у деревни Гизентелла перекрыты завалами в Блаттене, власти объявили о частичной эвакуации жителей общин Вилер и Киппель.

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