Пробыл за решеткой более двух недель: в Польше освободили украинского бизнесмена, которого обвиняли в краже велосипедов

Украинский бизнесмен и директор CEO Club Ukraine Дмитрий Карчук был освобожден в Польше после более чем двух недель содержания под стражей. Немецкая сторона отозвала европейский ордер на его арест, на основании которого Карчука задержали на польско-украинской границе.

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Об освобождении Карчука сообщил основатель и президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук в Facebook. По его словам, над освобождением Карчука с 28 июля работали украинские, польские и немецкие адвокаты, представители бизнес-сообщества, а также украинские дипломаты.

Германия отозвала ордер

После задержания Карчук находился под стражей в Польше. По словам Гайдачука, теперь немецкая сторона отозвала ордер, а польский суд принял решение об освобождении украинца.

"Сегодня главное – Дмитрий на свободе и теперь у него нет никаких препятствий для возвращения в Украину", – написал Гайдачук.

Он добавил, что дело на этом не завершено. Теперь сторона защиты Карчука хочет выяснить, какие именно персональные данные бизнесмена использовались в Германии, как они могли попасть к злоумышленникам и каким образом это в конечном итоге привело к его задержанию в Польше.

Украинские дипломаты помогали в освобождении

Гайдачук подчеркнул, что к работе по освобождению Карчука присоединились Министерство иностранных дел Украины и консульство Украины в Люблине.

Он отметил, что украинский консул на протяжении всего времени оставался на связи, лично навещал задержанного, общался с польской стороной и оказывал помощь в пределах дипломатических возможностей.

Теперь Карчук может вернуться в Украину. В то же время его представители планируют выяснить, как именно его личные данные могли оказаться в деле о краже электровелосипедов и почему это привело к задержанию бизнесмена в Польше.

В чем обвиняли Карчука

По версии немецких следователей, в 2024 году Карчук якобы использовал поддельные транспортные документы и выдавал себя за сотрудника логистической компании, чтобы получить партию из 171 электровелосипеда. Стоимость товара оценивалась более чем в 126 тысяч евро.

Среди прочего Карчуку инкриминировали, что он якобы лично управлял грузовиком с украденными велосипедами, хотя у него даже нет водительского удостоверения соответствующей категории.

В бизнес-сообществе категорически отрицали причастность Карчука к краже: на момент совершения преступления в ФРГ бизнесмен находился на родине в Украине — имеются данные о пересечении государственной границы, информация мобильного оператора, банковские операции, показания очевидцев, а также фотографии и видео.

Кроме того, в этот период Карчук проходил реабилитацию после операции на колене и передвигался на костылях.

Версия об использовании персональных данных

Гайдачук ранее предполагал, что Карчук мог стать жертвой мошенничества с персональными данными.

Согласно этой версии, злоумышленники могли воспользоваться его данными для оформления документов, получения груза и последующей продажи электровелосипедов. В таком случае именно использование чужих персональных данных могло объяснить, почему немецкое расследование вышло на украинского бизнесмена.

В то же время эта версия пока остается предположением, а окончательные обстоятельства дела еще предстоит установить.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрия Карчука задержали 28 июля на пограничном переходе "Будомеж" в Польше якобы за "кражу велосипедов". Причиной стал европейский ордер на арест, выданный немецкой стороной.

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