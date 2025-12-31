Пробили дыру в стене: в Германии злоумышленники ограбили банк на 30 млн евро. Фото

В Гельзенкирхене (Германия) злоумышленники совершили эффектное ограбление сберегательного банка Sparkasse. Взлом был обнаружен в ночь на 29 декабря, когда пожарные и полицейские обыскивали здание банка из-за срабатывания пожарной сигнализации.

По предварительным данным, злоумышленники успели унести с собой 30 млн евро. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Подробности ограбления

Руководство банка рассказало, что в ходе ограбления филиала в Гельзенкирхене было взломано около 3200 сейфовых ячеек, что составляет примерно 95% всех арендованных сейфовых ячеек. Представитель банка сообщил, что пострадали около 2700 клиентов.

По предварительным оценкам следователей, злоумышленники украли около 30 миллионов евро. Эта цифра, вероятно, основана на следующем расчете: пострадали 3200 сейфовых ячеек, каждая из которых имела стандартный страховой полис на сумму 10 300 евро. Банк опубликовал эту сумму страхового покрытия для каждой сейфовой ячейки на своем веб-сайте. Точная сумма, как ожидается, будет окончательно определена после того, как пострадавшие клиенты сообщат о своих убытках.

Это ограбление является одним из крупнейших взломов в истории немецкого криминала. Оно даже превосходит по масштабу два крупных взлома сейфовых ячеек в Deutsche Bank в Любеке, где в прошлом году было взломано 371 сейф, а также ранее произошло ограбление банковской системы Hamburger Sparkasse, в результате которого было похищено 650 сейфовых ячеек.

Клиенты требют возместить убытки

После кражи среди обеспокоенных клиентов растет недовольство. Второй день подряд большая толпа собирается перед отделением сберегательного банка в районе Бюэр, требуя информации.

Тем временем появилась информация о самом преступлении и времени его совершения. По заявлению полиции Гельзенкирхена, свидетели видели нескольких мужчин с большими сумками на лестничной клетке соседнего многоуровневого паркинга в ночь на 29 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению. Злоумышленник, угрожая оружием, ограбил супермаркет в Днепровском районе города.

