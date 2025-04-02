Пристрастие к брюнеткам и поцелуи в аэропорту: какую "неудобную" правду скрывает друг Путина Фицо и кто его шантажировал

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо снискал себе сомнительную "славу" одного из немногих "друзей Путина" в современной Европе, а также ярого украинофоба. Он вместе с еще одним горячим любителем России, главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, блокируют инициативы Евросоюза, направленные на помощь Украине и давление на государство-агрессора Россию, а также всячески продвигают интересы Кремля.

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Впрочем, в Словакии Фицо знают также как политика, запятнанного в коррупционных скандалах и кумовстве, а также как большого ловеласа, которого журналисты постоянно ловят в пикантных ситуациях с разными женщинами – несмотря на то, что политик официально женат. Кто, по данным словацких СМИ, успел побывать в любовницах в Фицо, как любвеобильность стоила ему резкого карьерного "прыжка" в далеких 1990-х, а также кто, почему и чем шантажировал Фицо в начале его восхождения на политический "Олимп" Словакии, пишет OBOZ.UA.

Фицо выбирает брюнеток

Словацкие издания периодически обращают внимание на личную жизнь Фицо – и не зря. Ведь она, судя по публикациям в местных СМИ, у словацкого друга Путина – очень насыщенная. Журналисты периодически фотографируют его с разными женщинами, с которыми словацкого премьера, похоже, связывают далеко не только деловые отношения.

Любопытно, что практически всегда женщины, в компании которых замечали Фицо – брюнетки.

Среди последних его пассий, по данным словацких изданий, была сотрудница прокуратуры Катарина Шалаева.

Ее в обществе Фицо замечали, в частности, в 2020 году: журналисты видели их за общим ужином, застали обоих в роскошном отеле Братиславы, авто Шалаевой замечали также на выезде из особняка, в котором жил нынешний глава венгерского правительства. Оба связь категорически отрицали.

Шалаева также привлекала внимание СМИ тем, что при зарплате в размере 600 евро, а ездила на автомобиле за 40 тысяч евро.

После увольнения из прокуратуры Салаева устроилась в юридическую фирму Роберта Калиняка, который был вице-премьером во времена первого премьерства Фицо.

Также в словацких СМИ циркулировали слухи о романе Фицо с адвокатом Зузаной Купцовой. Журналисты сфотографировали, как политик занимает молодую женщину в аэропорту Вены.

А в 2010 году Фицо был замечен с секретаршей штаб-квартиры его партии Яной Халасовой. Журналисты тогда выяснили, что женщина получила паркоместо возле парламента, хотя не была депутатом. А впоследствии она приобрела автомобиль стоимостью 30 тысяч евро и квартиру в новостройке, избежав кредитования. "Светлая полоса" в тот период началась также в жизни родственников Халасовой: они получили должности в разных министерствах.

А впоследствии в прессе появились слухи, что любовницей Фицо является еще одна его помощница — Мария Трошкова. Она посещала вместе с политиком встречи высокого уровня. В частности, присутствовала на его встрече с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель. После того, как о возможном романе Фицо и Трошковой начали писать журналисты, она уволилась с должности помощницы политика и "исчезла с радаров".

Еще до начала работы помощницей Фицо Трошкова снималась в откровенных фотосессиях и работала в магазине бижутерии. Она принимала участие в конкурсе "Мисс Вселенная", но не выиграла.

При этом официально Фицо до сих пор официально женат. Его жена Светлана Фицо (в девичестве – Свободова) по специальности – юрист. Именно во время учебы в университете она познакомилась с будущим мужем. Обручилась пара в 1988 году, у них есть сын Михал.

У Светланы Фицо есть ученое звание доктора права. Некоторое время она возглавляла наблюдательный совет компании RF Development. Теперь жена премьера преподает на кафедре гражданского права в Университете Коменского в Братиславе, где училась сама. Также имеет свою адвокатскую контору с общей практикой в Братиславе.

На слухи об изменах мужа Светлана Фицо публично не реагирует. Впрочем, некоторые словацкие СМИ утверждают, что они давно живут отдельно. А на публике их вместе не видели слишком давно.

Как любвеобильность Фицо навредила его политической карьере: история одного шантажа

Учитывая многочисленные фото Фицо с вероятными любовницами, сейчас он то ли потерял бдительность, то ли не считает, что такое поведение женатого политика его дискредитирует. А вот на заре своей политической карьеры Фицо, как пишет издание Аktuality, был гораздо осмотрительнее. Однако слабость к прекрасному полу однажды нанесла вред его карьере. По крайней мере, такие слухи ходили в Словакии во второй половине 1990-х, когда начинающий политик Фицо внезапно отказался от важной должности.

"Билет" в высшие политические круги Словакии молодой и амбициозный адвокат Роберт Фицо получил благодаря знакомству в 1992 году с тогдашним секретарем Министерства юстиции страны Миланом Гензелем. Последний упоминал о Фицо, каким он был в то время, как об "инициативном и упорном", а также "умном".

В том же году Фицо стал депутатом Национального совета Словакии от партии левых демократов Slobodná volba (SDĽ), а уже в 1996 году на тот момент 31-летний политик мог возглавить политсилу после того, как предыдущий глава партии Питер Вайс покинул пост, назначив его своим преемником. Впрочем, за несколько часов до партийного съезда Фицо снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата, Любомира Фогаша. А главой политсилы в конце концов избрали третьего по популярности претендента, Йозефа Мигаша.

Многие партийцы тогда были разочарованы решением Фицо снять свою кандидатуру. Из-за нелогичности такого шага и отсутствия каких-либо удобоваримых объяснений в партии поползли слухи о настоящих причинах отказа молодого политика от практически гарантированной должности. И, в конце концов, они вылились в публичное пространство.

Так, сообщалось, что настоящений причиной решения Фицо стал шантаж. Его якобы шантажировали компрометирующими фотографиями, на которых он изображен в щекотливой ситуации с коллегой по партии.

"Я слышал кое-что об этом. Я также был удивлен тем, как горячо он пошел на те выборы, а затем снял свою кандидатуру", – отмечал один из партийцев.

"Я тоже слышал эту версию, но не думаю, что это была единственная причина... Я был разочарован, как и многие партийцы, которые верили в него", – признавался другой партиец SDĽ.

Сам Фицо впоследствии также признавался, что решение принял под давлением, правда, чем и кто на это давил, он не уточнял. В одном из интервью он сказал:

"Это правда, что были попытки меня дискредитировать и шантажировать таким образом. Такое давление на мою кандидатуру оказывалось, но оно не было решающим для его снятия".

Также Фицо заявил, что ждет подобных атак в будущем, потому что, мол, у него "много естественных противников".

Когда же у него прямо спросили о наличии компрометирующих фотографий, политик заявил, что "сделать фотомонтаж не проблема".

Похожую тактику он выбирал и во время последующих скандалов, но почему-то не выбрал, когда снялся с выборов в 1996 году. В издании Аktuality это объясняли тем, что со временем Фицо просто осознал: публикации фото деликатного характера, на которых он изображен в компании разных женщин, способны нанести его карьере значительно меньший ущерб, чем факты коррупции и кумовства – хотя и для того, чтобы подавить эти позорные явления, современный премьер Словакии, по мнению журналистов, не делает ровным счетом ничего.

Напомним, 31 марта Фицо пожаловался, что фон дер Ляйен полчаса ругала его по телефону. По его словам, глава Еврокомиссии назвала его "полным идиотом" из-за того, что он от имени ЕС вел переговоры с президентом США Дональдом Трампом по поводу запланированных последним тарифов против Европы.

Впоследствии Фицо назвал это свое заявление "шуткой".

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