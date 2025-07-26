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"Представлял угрозу новому сирийскому правительству": американские военные ликвидировали лидера ИГИЛ в Сирии

Алексей Лютиков
Новости. Мир
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'Представлял угрозу новому сирийскому правительству': американские военные ликвидировали лидера ИГИЛ в Сирии

Американские военнослужащие ликвидировали высокопоставленного лидера террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии. Речь идет о боевике Зауба Муслих аль-Хардани, который был убит в Эль-Бабе.

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Вместе с лидером ИГИЛ также были уничтожены двое его взрослых сыновей – Абдалла Зия Зауба аль-Хардани и Абд аль-Рахман Зия Зауба аль-Хардани. Об этом сообщает Центральное командование Вооружённых сил США.

Обстоятельства ликвидации террориста

По информации американского военного командования, Зауба Муслих аль-Хардани был уничтожен утром 25 июля в результате операции армии США в сирийском городе Эль-Баб. По данным Центрального командования Вооружённых сил США, двое взрослых сыновей террориста также были связаны с ИГИЛ.

Американцы отметили, что ликвидированные боевики ИГИЛ представляли угрозу для сил США и коалиции, а также для нового сирийского правительства. В число целей также попали три женщины и трое детей, которые не пострадали.

"Представлял угрозу новому сирийскому правительству": американские военные ликвидировали лидера ИГИЛ в Сирии

США продолжают ликвидацию ИГИЛ

Командующий Центральным командованием США генерал Майкл Эрик Курилла заявил, что американские войска продолжают преследовать террористов ИГИЛ, где бы они ни находились.

"Террористы ИГИЛ не в безопасности ни там, где они спят, ни там, где действуют, ни там, где прячутся. Центральное командование США вместе с нашими партнёрами и союзниками стремится к окончательному разгрому террористов ИГИЛ, угрожающих региону, нашим союзникам и нашей стране", – заявил генерал армии США.

Подробности операции

Операцию по ликвидации высокопоставленного лидера террористической организации ИГИЛ провели Силы специального назначения, входящие в международную коалицию, совместно с контртеррористическими подразделениями Сирийских демократических сил. Речь идет о специальной воздушно-десантной операции в районе Аль-Багзал города Аль-Баб к востоку от Алеппо.

По данным местных источников, убиты были четверо человек. Еще несколько членов ИГИЛ взяты в плен, включая иракского лидера, руководившего операциями на севере Сирии и в пустыне.

"Представлял угрозу новому сирийскому правительству": американские военные ликвидировали лидера ИГИЛ в Сирии

Что предшествовало

В ночь на 16 июля Израиль нанес удары по зданию президентского дворца, штаб-квартире минобороны Сирии и Генштаба в Дамаске. Одна из атак попала в прямой эфир местного телевидения. По не подтвержденной официально информации, удары израильских ВВС полностью уничтожили министерство обороны и Генштаб в сирийской столице.

Кроме Дамаска, Израиль нанес авиаудары по примерно 160 целям в Сирии. Также известно, что ЦАХАЛ планирует перебросить две дивизии на Голанские высоты и непосредственно в Сирию; рассматривается и прибытие резервных сил.

В свою очередь США отмежевались от израильских атак в Сирии и выразили обеспокоенность по поводу роста напряжённости в регионе.

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