'Представлял угрозу новому сирийскому правительству': американские военные ликвидировали лидера ИГИЛ в Сирии

Американские военнослужащие ликвидировали высокопоставленного лидера террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии. Речь идет о боевике Зауба Муслих аль-Хардани, который был убит в Эль-Бабе.

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Вместе с лидером ИГИЛ также были уничтожены двое его взрослых сыновей – Абдалла Зия Зауба аль-Хардани и Абд аль-Рахман Зия Зауба аль-Хардани. Об этом сообщает Центральное командование Вооружённых сил США.

Обстоятельства ликвидации террориста

По информации американского военного командования, Зауба Муслих аль-Хардани был уничтожен утром 25 июля в результате операции армии США в сирийском городе Эль-Баб. По данным Центрального командования Вооружённых сил США, двое взрослых сыновей террориста также были связаны с ИГИЛ.

Американцы отметили, что ликвидированные боевики ИГИЛ представляли угрозу для сил США и коалиции, а также для нового сирийского правительства. В число целей также попали три женщины и трое детей, которые не пострадали.

США продолжают ликвидацию ИГИЛ

Командующий Центральным командованием США генерал Майкл Эрик Курилла заявил, что американские войска продолжают преследовать террористов ИГИЛ, где бы они ни находились.

"Террористы ИГИЛ не в безопасности ни там, где они спят, ни там, где действуют, ни там, где прячутся. Центральное командование США вместе с нашими партнёрами и союзниками стремится к окончательному разгрому террористов ИГИЛ, угрожающих региону, нашим союзникам и нашей стране", – заявил генерал армии США.

Подробности операции

Операцию по ликвидации высокопоставленного лидера террористической организации ИГИЛ провели Силы специального назначения, входящие в международную коалицию, совместно с контртеррористическими подразделениями Сирийских демократических сил. Речь идет о специальной воздушно-десантной операции в районе Аль-Багзал города Аль-Баб к востоку от Алеппо.

По данным местных источников, убиты были четверо человек. Еще несколько членов ИГИЛ взяты в плен, включая иракского лидера, руководившего операциями на севере Сирии и в пустыне.

Что предшествовало

В ночь на 16 июля Израиль нанес удары по зданию президентского дворца, штаб-квартире минобороны Сирии и Генштаба в Дамаске. Одна из атак попала в прямой эфир местного телевидения. По не подтвержденной официально информации, удары израильских ВВС полностью уничтожили министерство обороны и Генштаб в сирийской столице.

Кроме Дамаска, Израиль нанес авиаудары по примерно 160 целям в Сирии. Также известно, что ЦАХАЛ планирует перебросить две дивизии на Голанские высоты и непосредственно в Сирию; рассматривается и прибытие резервных сил.

В свою очередь США отмежевались от израильских атак в Сирии и выразили обеспокоенность по поводу роста напряжённости в регионе.

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