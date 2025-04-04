Представитель Ватикана сообщил о разговоре с Лавровым: говорили об Украине

Главный ватиканский дипломат, архиепископ Пол Ричард Галлагер в пятницу, 4 апреля, провел телефонные переговоры с главой МИД страны-агрессора России Сергеем Лавровым. Центральной темой была война РФ против Украины, в частности, вопрос обмена пленными.

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Святой Престол отметил готовность содействовать такому обмену. Об этом заявила пресс-служба Ватикана на сайте Vatican News.

В сообщении сказано, что главы внешнеполитических ведомств обсудили "международную ситуацию, прекращение войны в Украине, а также положение церкви в России".

"Диалог был посвящен общему контексту мировой политики с особым вниманием к ситуации войны в Украине и инициативам, направленным на прекращение боевых действий", – проинформировали в Ватикане.

Галлагер, который является секретарем Святого Престола по вопросам отношений с государствами и международными организациями, подтвердил готовность продолжить гуманитарные усилия для обмена пленными.

Тем временем в МИД государства-агрессора сообщили, что стороны "выразили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога" и обсудили мирный план президента США Дональда Трампа. Россия при этом настаивала на "обязательном надежном устранении первопричин конфликта".

"В заключение был рассмотрен ряд вопросов, касающихся религиозной жизни и, в частности, положения Католической церкви в Российской Федерации", – добавили в Vatican News.

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