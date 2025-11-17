У Фінляндії засудили росіянина Войслава Тордена (Яна Петровського) до довічного ув'язнення за військові злочини в Україні у 2014–2015 роках.

Петровський – співзасновник терористичної ДШРГ "Русич", яка воювала в Україні на боці бойовиків. Слідство довело, що восени 2014 року він та бійці "Русича" разом убили 22 українських військовослужбовців та серйозно поранили чотирьох. Петровському також висунуто звинувачення у порушенні законів та звичаїв війни.

Тордена визнали винним у чотирьох військових злочинах, пов'язаних з його діями на Луганщині у 2014 році, включаючи вбивство пораненого українського солдата, каліцтво ще одного та принизливе фото загиблих солдатів. Був засуджений до довічного ув'язнення у березні 2025 року.

Усі його скарги відхилені. Вирок оскарженню не підлягає.

У суді він не визнав своєї провини.

Це перший випадок, коли Фінляндія притягла до кримінальної відповідальності росіянина за скоєні в Україні злочини.

Раніше фінський суд не допускав видачу Петровського на вимогу України.

Петровського заарештували у Фінляндії влітку 2023 року — де жив під новим ім'ям Войслав Торден.

Також Фінляндія повернула до Росії колишнього найманця "ПВК Вагнера", який просив притулку і критикував Міноборони за "злочинні накази".

Про це повідомило фінське видання Yle з посиланням на пресслужбу прикордонного управління Північної Карелії.

Патруль прикордонників супроводив чоловіка "з військовим бекграундом", повне ім'я якого не розкривається, до пропускного пункту Ніурала на кордоні з Росією.

Yle стверджує, що йдеться про колишнього найманця "ПВК Вагнера", якого затримали в червні в Північній Карелії після перетину наземного кордону — уродженця Омська Жаслана Мустаханова, також відомого під ім'ям Євген Шпартун і позивним "Канелло".

У лютому 2025 року Мустаханов записав відео, в якому розкритикував командування російської армії за ставлення до солдатів.

"Я вам обіцяю, що я кожну сучку знайду, яка віддає злочинні накази і жене наших хлопців на забій, наших захисників Батьківщини", — говорив він.

До початку війни в Україні Мустаханов був засуджений щонайменше шість разів за справами про крадіжки та пограбування.