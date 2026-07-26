Пожарные задействовали вертолеты: в окрестностях Рима разразился масштабный пожар

В южных окрестностях Рима разразился масштабный пожар в кустарниках. Пламя вспыхнуло вблизи кольцевой дороги Гранде Раккордо Ануларе, недалеко от улицы Виа Лаурентина.

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Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA. К тушению пожара привлекли три вертолета.

Что известно

На месте происшествия по-прежнему работают спасательные службы и дорожная полиция, которые расчищают пробку на этом участке кольцевой дороги. Несколько полицейских патрулей работают на Лаурентине для обеспечения движения транспорта.

Правоохранители перекрыли улицу Виа Лаурентина, которая начинается в центре Рима, от улицы Виа ди Аква Ацетоза Остиенсе.

В то же время, по согласованию с другими полицейскими силами, пожарными и службами гражданской защиты, потребовалось временно закрыть участок кольцевой трассы между перекрестками Лаурентина и Понтина в обоих направлениях.

Чтобы ограничить поток транспортных средств в зоне чрезвычайной ситуации, также закрыты все съезды с Виа Понтина на кольцевую дорогу в направлении Чампино.

Напомним, во Франции, Испании и ряде других стран Южной Европы продолжаются масштабные лесные пожары, которые уже привели к эвакуации десятков тысяч человек. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе Франции и в центральной Испании, где огонь уничтожил большие площади лесов, а в Испании пожары уже унесли жизни 13 человек.

Как писал OBOZ.UA, ранее Еврокомиссия представила детали плана готовности ЕС к сезону лесных пожаров-2026. Еврокомиссар по вопросам готовности и кризисного управления Аджа Лябиб назвала его "самым скоординированным и амбициозным пакетом мер" в истории европейского сообщества.

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