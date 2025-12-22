В польском Гданьске не могут принять здание бывшего консульства России. В письме в мэрию города дипломаты сообщили, что в бывшем консульстве России "будет находиться административно-технический работник посольства".

Об этом сообщает RMF24. Распоряжение на прекращение работы консульства РФ принял министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Что известно

По сообщению вице-мэра Гданьска Эмилии Лодзинской, в самом здании,"будет проживать административно-технический работник посольства", из-за чего власти города "физически не смогут перебрать эти недвижимые объекты". Согласно данным реестров, владельцем объекта недвижимости является Государственное казначейство.

"Утверждения российской стороны о том, что недвижимость принадлежит им, являются ложными и не соответствуют действительности", – подчеркнула Лодзинская.

В свою очередь, заместитель воеводы Поморского воеводства Эмиль Роек добавил, что россияне "считают, что имеют гражданско-правовые претензии на это здание, что имеют право вечного пользования, и на этом основании отказываются его окончательно передать".

Россияне "присвоили" здание себе

Отмечается, что российские дипломаты занимали консульство с послевоенных времен. В 1951 году Народная Республика Польша и Советский Союз подписали соглашение о бесплатном пользовании зданием, а после распада СССР здание стало принадлежать Государственному казначейству.

Россияне не платили за пользование зданием, несмотря на то, что с 2013 года город начал начислять плату в соответствии с указаниями МИД. Консульство не платило долги и не отвечало на вызовы.

Власти Гаданска оценили 20-летние долги примерно в 5,5 млн злотых, а вместе с процентами – в 3 млн злотых. Дело попало в суд, который обязал Россию оплатить почти 400 тыс. злотых за часть задолженности.

Что предшествовало

В ноябре польский МИД принял решение об отзыве разрешения на функционирование российского консульства в Гданьске. Согласно информации, до полуночи 23 декабря этого года консульство должно быть закрыто, а его сотрудники должны покинуть территорию Польши. Меры от Варшавы стали ответом на причастность России к теракту на польской железной дороге.

Как сообщал OBOZ.UA, Конституционный трибунал Польши принял решение озапрете деятельности на территории государства "Коммунистической партии" по ходатайству президента страны, Кароля Навроцкого. Судьи постановили, что цели и деятельность этой политической силы противоречат конституции.

