'Посмотрим правде в глаза': контр-адмирал указал на ошибку Европы и объяснил, может ли НАТО работать без США

НАТО не способно эффективно функционировать без Соединенных Штатов – по меньшей мере пока. Об этом прямо говорит контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери.

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По его словам, чтобы Альянс смог выстоять в случае выхода Америки, Европа должна сделать то, на что до сих пор не решалась: взять оборону континента в собственные руки, а Германия – стать настоящим лидером. Такое заявление он сделал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Пока что нет. Но если канцлер Германии Мерц таки сделает то, что обещает, и станет лидером европейского НАТО, поддерживая план генсека Альянса Рютте, тогда есть шанс. Ведь Германия имеет для этого и деньги, и технологии, я уже не говорю об упорстве, которое будет присутствовать. Тогда, думаю, Великобритания и Франция тоже подтянутся. Это уже будет серьезная инвестиция в НАТО. И именно такая инициатива может убедить Трампа остаться в игре. Без США это не будет работать так, чтобы Путин боялся. И поэтому порядок действий таков: сначала Германия активно включается в игру, как того требуют нынешние военные реалии, потом – Лондон и Париж, а тогда, возможно, Вашингтон решит, что ничего менять не надо. Это и есть ключ к сохранению НАТО", – пояснил он.

По словам Монтгомери, главная проблема не столько в том, что Дональд Трамп угрожает свернуть американское присутствие в Европе, сколько в пассивности самой Европы после 2022 года.

"Давайте посмотрим правде в глаза. Восточная Европа хотела тратить на оборону еще с 2014 года, но не имела ресурсов. А вот Западная Европа – где все деньги – до сих пор тратит менее 2% на фоне открытой российской агрессии. Это разочаровывает. Надеюсь, что ситуация изменится. И да, я надеюсь, что Германия станет лидером. Но это скорее надежда, а не стратегия", – сказал он.

Контр-адмирал считает, что США должны оставаться в Европе, даже если частично сократят контингент. Присутствие американских войск – это сигнал сдерживания для Путина. Однако он отмечает, что европейцы не могут рассчитывать только на страх перед Трампом. Они имели три года (с 2022-го по 2025-й), чтобы укрепить свой оборонный потенциал, но отложили это до последнего саммита НАТО.

"Не отстроили оборонно-промышленный потенциал. Не инвестировали в оборону – вплоть до последнего саммита. И давайте признаем: именно украинская армия три года подряд била россиян и значительно ослабила их. Это причина номер один, почему Путин не пошел на Балтику или Польшу. Причина номер два – страны Балтии и Польша действительно инвестировали в оборону. США также разместили бригаду в Польше, батальоны – в Балтии. Поэтому Путин и сдерживается. Не благодаря Брюсселю. А благодаря Украине, Польше и Балтии", – резюмировал Марк Монтгомери.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления нового пакета военной помощи для Украины на сотни миллионов долларов. Речь об отправке помощи зашла через неделю после внезапной остановки Пентагоном передачи части ранее выделенного вооружения, включавшей тысячи артиллерийских снарядов и высокоточных боеприпасов.

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