После поражения в суде Трамп призвал Конгресс отменить предоставление гражданства США по праву рождения: что происходит

Президент США Дональд Трамп после поражения в Верховном суде призвал Конгресс приступить к работе над отменой автоматического предоставления гражданства по праву рождения. Заявление он сделал после того, как суд подтвердил конституционность действующей нормы и признал незаконным его указ, который должен был ограничить круг лиц, автоматически получающих гражданство.

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Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, а подробности опубликовала во вторник, 1 июля, газета The Washington Post. Президент назвал решение суда "очень плохим" для страны и заявил: "Конгресс должен уже сегодня начать работу над отменой дорогостоящего и несправедливого для нашей страны права на гражданство по рождению. Они получат мою полную и безоговорочную поддержку".

Реакция республиканцев

Трамп также заявил, что Конгресс якобы может "легко" решить этот вопрос путем принятия закона. В то же время ряд американских юристов считает, что для такого шага потребуется не обычное законодательство, а внесение поправок в Конституцию США.

Белый дом не стал уточнять, какие именно действия администрация планирует предпринять после решения суда, перенаправив журналистов к сообщению президента.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил разочарование вердиктом Верховного суда. По его словам, право на гражданство по рождению "было задумано для благородной и важной цели, но со временем его начали использовать не по назначению и злоупотреблять им".

Он также предположил, что после такого решения единственным выходом останется внесение поправки в Конституцию.

"Я очень разочарован таким результатом. Думаю, он создает для страны серьезные вызовы в будущем, и мы будем работать над этим вместе с нашей фракцией", – сказал Джонсон.

Подробности решения

Неизвестно, смогут ли республиканцы найти достаточную поддержку для реализации этой инициативы. Опрос AP-NORC, проведенный в апреле, показал, что примерно две трети взрослых американцев выступают за автоматическое предоставление гражданства всем детям, родившимся в США, независимо от обстоятельств. В то же время мнения относительно детей, рожденных в семьях нелегальных мигрантов, разделились почти поровну.

Ситуацию осложняет и повестка дня Конгресса. Законодатели уже работают над вопросами национальной безопасности, финансирования федерального бюджета, сельского хозяйства и другими законопроектами, которые необходимо принять до осенних промежуточных выборов. Кроме того, Трамп настаивает на продвижении новых избирательных ограничений, что еще больше расширяет перечень приоритетных для Республиканской партии тем.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер резко раскритиковал попытки президента пересмотреть действующий порядок. "Несмотря на все попытки Трампа оказать давление на суд, Верховный суд только что вновь подтвердил, что если вы родились в Америке, то принадлежите Америке", – заявил он.

Решение Верховного суда

Верховный суд принял решение большинством в пять голосов против четырёх. Судьи подтвердили устоявшееся толкование 14-й поправки к Конституции США, согласно которой гражданство автоматически получает каждый ребенок, рожденный на территории страны, за исключением отдельных случаев, в частности детей дипломатов.

Суд также отменил указ, который Трамп подписал в январе 2025 года после начала второго президентского срока. Документ предусматривал, что гражданство не будет предоставляться детям, рожденным от родителей, которые находятся в США нелегально или имеют временные визы для работы, учебы, путешествий или участия в гуманитарных программах.

Главный судья Джон Робертс, написавший решение большинства, подчеркнул, что право на гражданство является одним из фундаментальных конституционных принципов.

"Гражданство тогда и сейчас означало право иметь права – свободно участвовать в политическом сообществе. Авторы Четырнадцатой поправки распространили это обещание на каждого свободно рожденного человека на этой земле. Сегодня мы соблюдаем это обещание", – написал Робертс.

Отдельное мнение высказал судья Сэмюэл Алито, который не согласился с решением большинства. По его убеждению, вердикт является ошибочным и может способствовать нелегальной иммиграции.

Среди республиканцев прозвучали и призывы к внесению изменений в законодательство. Лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ заявил, что право на гражданство по рождению часто используется не по назначению. Конгрессмен Брайан Бабин также подчеркнул, что решение суда лишь усиливает необходимость принятия соответствующего закона. В то же время сенатор Джон Корнин обратил внимание на то, что внесение поправки в Конституцию потребует поддержки квалифицированного большинства как в Конгрессе, так и в американских штатах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России обвинили администрацию президента Дональда Трампа в якобы принудительном предоставлении гражданства США детям российских дипломатов. Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что речь идет о случаях, когда паспорта оформляются автоматически в связи с рождением на территории США. В ведомстве считают это формой давления на российских дипломатов.

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