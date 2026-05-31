После победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов в Париже снова произошли массовые беспорядки: уничтожалось и горело все. Фото и видео

После второй подряд победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов УЕФА в Париже произошли массовые беспорядки. Так называемые футбольные фанаты начали погромы во французской столице уже на шестой минуте матча, когда ПСЖ пропусти гол от лондонского "Арсенала".

В ночь с 30 на 31 мая правоохранительные органы задержали около полутысячи человек. OBOZ.UA выяснил, какая обстановка царила в Париже после победы ПСЖ в ЛЧ.

Что произошло в ночь финала

Вечером 30 мая в Будапеште на "Пушкаш Арене" ПСЖ в драматичном матче вырвал победу у лондонского "Арсенала" в серии пенальти. Несмотря на то, что МВД Франции заранее мобилизовало 22 тыс. полицейских и жандармов, из них 8000 – непосредственно в Париже, сдержать агрессивную часть хулиганов не удалось.

Еще до финального свистка около 20 тысяч болельщиков заполнили центральную улицу столицы на Елисейских полях. После завершения серии пенальти празднование переросло в стычки. Радикально настроенные фанаты начали забрасывать полицию пиротехникой и камнями. В ответ силовики применили слезоточивый газ. По данным парижской полиции, в ходе беспорядков пострадали как минимум семь офицеров, один из них получил тяжелые травмы.

Погромы и поджоги

Около стадиона "Парк де Пренс" и в районе Елисейского дворца толпа уничтожала абсолютно все, что попадалось им на глаза. Были сожжены или сильно повреждены автомобили, разбиты автобусные остановки, а также разгромлены рестораны. На улицах массово поджигали велосипеды и мусорные баки.

Группы хулиганов несколько раз пытались перекрыть парижскую окружную дорогу. Одна из таких попыток спровоцировала серьезное ДТП, в котором тяжелые травмы получили водитель скутера и его пассажир.

Префект полиции Парижа Лоран Нуньес подтвердил, что жесткие меры и массовые точечные задержания помогли избежать еще более масштабного ущерба и разграбления крупных торговых точек.

Париж заранее готовился к "празднику"

Предприниматели и местная власть в Париже начали готовится к возможным беспорядкам из-за финала Лиги чемпионов еще задолго до начала матча. Владельцы бизнеса понимали, что во французской столице так или иначе произойдут беспорядки несмотря на исход матча.

В центре французской столицы владельцы магазинов и кафе закрывали витрины решетками, защитными экранами и сетками, а власти предупреждали, что опасаются повторения массовых погромов и поджогов, которые происходили после крупных футбольных матчей в прошлые годы.

Напомним, французский ПСЖ победил английский "Арсенал" в финале Лиги чемпионов сезона 2025/2026 и второй раз подряд выиграл самый престижный футбольный европейский клубный турнир. Основное время на "Пушкаш-Арене" в Будапеште завершилось со счетом 1:1. В экстратаймах голов забито не было, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались парижане (4:3).

Как сообщал OBOZ.UA, ровно год назад 31 мая 2025 французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) обыграл миланский "Интер" с разгромным счетом 5:0 и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Тогда так сам в Париже пролисходили массовые беспорядки.

